J’ai essayé cet entraînement de danse populaire pour les célébrités – et j’ai vu des changements importants dans mon corps

J’essaierai n’importe quel entraînement qui ne me semble pas vraiment beaucoup de travail, c’est pourquoi la danse cardio est devenue une partie essentielle de ma routine de fitness. Pour moi, associer de la bonne musique avec des mouvements amusants et un instructeur optimiste en fait un cours d’entraînement qui passe et me laisse me sentir bien.

Donc, quand j’ai découvert que l’AKT préféré des célébrités – un entraînement cardio basé sur la danse qui se concentre sur le travail acharné tout en s’amusant – était disponible virtuellement, je savais que je devais l’essayer. Je ne savais pas que j’étais dans le coup de pied virtuel le plus dur que j’ai eu depuis la pandémie!

Les bases: coût et équipement

L’accès à la plate-forme AKT GO coûte 19,99 € par mois et, pour le moment, vous pouvez obtenir un essai gratuit de 7 jours. Il y a des cours inclus dans le programme qui ne nécessitent aucun équipement autre qu’un tapis, mais pour vraiment tirer le meilleur parti de cet entraînement, vous voudrez investir dans des bandes de résistance, une variété de poids pour les mains et, surtout, un rouleau en mousse, qui deviendra crucial.

Comme pour tout entraînement de danse, vous voudrez également trouver un endroit avec suffisamment d’espace pour vous déplacer. Lorsque le temps est assez beau, je prendrais probablement celui-ci à l’extérieur pour pouvoir vraiment bouger sans me soucier d’ennuyer mon voisin d’en bas – ou de renverser quoi que ce soit.

Naviguer dans l’application

La plate-forme AKT GO est incroyablement simple. Alors que des plates-formes similaires répartissent les entraînements par intervalle de temps, niveau d’expérience et instructeur, AKT est beaucoup plus simple. Une fois que vous vous connectez, vous verrez l’entraînement divisé en entraînements de danse, de sueur, de tonalité et de circuit, plus une section «Nouveau sur AKT» en haut avec les derniers ajouts.

Dans chaque catégorie, vous trouverez une variété de classes d’intervalle basées sur le temps d’une durée de 20, 30, 45 ou 60 minutes. Lorsque vous cliquez sur une classe, vous pourrez voir une description de ce que chaque entraînement implique. Une chose qui peut être délicate est de savoir de quel équipement vous aurez besoin. L’instructeur annonce généralement cela au tout début de chaque cours, mais vous devrez cliquer sur jouer sur chacun d’eux pour le savoir.

L’abonnement AKT GO vous donne également accès à du contenu audio qui peut être utilisé pour guider vos courses en plein air, vos entraînements cyclistes et elliptiques, ainsi qu’une section de méditation.

Qu’est-ce que l’entraînement implique

Le programme a été créé par la célèbre formatrice Anna Kaiser (en fait, AKT signifie Anna Kaiser Technique). Sa méthode étire et renforce le corps grâce à une série de cours d’intervalle, de danse, de circuit et de tonification. Les cours sont conçus pour fonctionner ensemble et les utilisateurs sont encouragés à faire le même contenu de cours pendant trois semaines pour permettre à votre corps d’apprendre et de maîtriser les mouvements – puis de changer complètement le contenu pour que votre corps devine.

« Dance » propose une combinaison d’intervalles chorégraphiés mélangés à un entraînement en force pour développer les muscles et l’endurance. « Sweat » alterne entre les sections de haute intensité et de force et est un véritable test d’endurance. « Tone » se concentre sur de petits mouvements isométriques qui brûlent comme un enfer et font travailler chaque muscle. «Circuit» est un entraînement de style boot camp qui se concentre sur des exercices pliométriques pour tout le corps (pensez sauts accroupis, genoux, burpees) mélangés à des exercices de force pondérés.

Mon expérience en essayant AKT

Pour tous ceux qui pensent que les entraînements de danse sont faciles, je vous mets au défi de suivre un cours AKT. Ayant déjà suivi de nombreux cours de cardio dance, je me suis senti raisonnablement préparé lorsque j’ai appuyé sur play lors de mon premier entraînement AKT de la section danse. Mais le mouvement constant, les mouvements de danse complexes et les intervalles de force entrecoupés (où vous reprenez à peine votre souffle) m’ont vraiment fait mal pendant mon premier cours.

J’ai donc été surpris (et ravi) lorsque la classe est soudainement passée à un refroidissement en mousse de 10 minutes. Le roulement de mousse était autrefois quelque chose que je sautais à la fin du cours ou que je mettais un demi-effort à faire. Mais pour le bien de cet article, j’ai déployé un effort concerté pour faire rouler mon corps, muscle par muscle.

Le lendemain matin, j’ai appris pourquoi le roulement de mousse guidé est un élément clé de cette technique. Alors que je me sentais vraiment mal le lendemain, ce n’était pas aussi grave que je l’avais prévu étant donné l’intensité de l’entraînement.

Alors que je continuais avec AKT à essayer le circuit, les cours de transpiration et de tonalité, il est devenu clair pourquoi la programmation reste cohérente pendant trois semaines. Chaque cours est rapide, et bien que tous les mouvements se répètent, il m’a fallu beaucoup de concentration pour les réduire tous. Les cours de transpiration étaient de loin les plus difficiles pour moi. Les intervalles de haute intensité m’ont laissé complètement essoufflé, haletant à travers les intervalles de force qui me donnaient l’impression que mes muscles étaient en feu.

Bien que tous les cours n’intègrent pas une partie de roulement en mousse, je me suis retrouvé à utiliser le mien après chaque cours dans l’espoir de pouvoir encore me réveiller le lendemain matin et de ne pas me sentir trop endolori pour continuer. AKT recommande de suivre le cours quatre fois par semaine. Il ne fait aucun doute que vous verrez des résultats physiques si vous êtes capable de vous en tenir à ce rythme de planification.

Les avantages

J’ai beaucoup appris sur mon corps en essayant cet entraînement. Pour commencer, la douleur du lendemain à laquelle je me suis habituée peut être grandement atténuée grâce à un roulement de mousse stratégique. AKT est un entraînement difficile – un entraînement que vous ressentirez certainement dans les jours qui suivront un cours – mais en m’assurant que je prenais le temps de rouler en mousse, il était plus facile de se relever et d’essayer un autre cours.

Ce programme permet également de changer votre corps. Au cours de l’essai AKT, j’ai commencé à remarquer plus de définition dans mes bras et autour de mon abdomen. Mon corps s’est senti plus fort et plus musclé, et j’ai vu un changement significatif dans mon endurance. Je ne me fatiguais pas aussi facilement que lorsque j’ai commencé à essayer cet entraînement, ce qui m’a fait me sentir accompli.

Pour moi, il n’y a pas de meilleure sensation que de clouer une séquence de danse stimulante – même si cela prend beaucoup, beaucoup d’essais. Si ce sentiment est quelque chose que vous apprécierez, les portions de danse d’AKT livrent définitivement.

Les inconvénients

Il n’y a pas de version pour débutants de cet entraînement. Bien que les mouvements se répètent souvent, vous devez vraiment être prêt à apprendre en faisant. Même le choix d’un entraînement qui n’est pas entièrement axé sur la danse, comme les options des sections de tonalité ou de circuit, est rapide et stimulant – et je le dis en tant que personne qui s’entraîne assez régulièrement. Si vous cherchez à replonger votre orteil dans une séance d’entraînement, je pense que commencer avec AKT ressemblerait à un choc corporel total.

Je souhaite également que la plate-forme elle-même ait une meilleure navigation. Il serait idéal d’avoir la possibilité de filtrer les entraînements en fonction de la durée ou de l’équipement requis. Je me suis retrouvé à devoir beaucoup magasiner avant de choisir un entraînement pour en trouver un qui utilisait l’équipement que j’avais à portée de main et qui cadrait également avec mon emploi du temps.

Je recommanderais cet entraînement à: