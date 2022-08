J’ai épousé un idiot, une exploration en quête de chimie

pas de spoilers

Ce 24 août, le film réalisé par Batán Silva, un remake du titre argentin, est arrivé sur Vix+ j’ai épousé un abruti.

Alfonso Herrera et Paulina Gaitán, protagonistes de J’ai épousé un idiot (Photo: Videocine)

Il pèse le fait de savoir qu’il s’agit d’un remake. Entrer dans le film avec cette charge, sans aucun doute, complique l’expérience de lui donner même une chance. Un autre obstacle immédiat est qu’il s’agit d’une comédie romantique, un genre qui divise les goûts lorsqu’il s’agit d’une production mexicaine. Et nous l’acceptons l’humour national dans ce type d’histoires est généralement d’une formule répétitive aujourd’hui.

Comment lui donner une chance alors ? De ses protagonistes, même par curiosité. Paulina Gaitán est une merveilleuse actrice qui a joué dans des contenus d’action, de suspense et de drame. Il est frappant de le voir dans un univers étranger auquel il est identifié. Une situation similaire se produit avec Alfonso Herrera, un acteur mexicain qui a eu une carrière ascendante avec un large choix de projets auxquels il participe. Nous l’avons vu récemment sur Ozarks, une série dense intégrée en haut de la parcelle et parfaitement couplée.

Loin de la comédie dans leurs dernières oeuvres, les deux comédiens relèvent le défi d’une épreuve complexe : faire de la chimie. Mais ce n’est pas tout. En plus de le chercher en tant qu’interprètes, ils doivent également le faire avec leurs personnages fictifs, Flor et Iñaki. Compte tenu des bagages respectifs que chacun possède, un point intéressant pour les observer réside dans le détail de vérifier s’ils empruntent un chemin qui les amène à tomber dans l’excès de cheesiness, ou maintiennent cette distance de peu ou pas d’affinités pour rendre leur comportement relation plus crédible. Heureusement, ils penchent pour la deuxième voie.

Herrera peut être considéré comme s’approchant du ridicule, cependant, son rôle est donc exigé en fonction de la personnalité et de la mentalité d’Iñaki, un homme qui traverse la vie coincé dans son caractère, cachant ou éludant sa nature. En fait, il parvient à être perçu comme un idiot, comme le catalogue Flor. En attendant, Gaitán fait bien de façonner un profil arrogant, hésitant avec des contradictions manifestes pour ne pas tomber dans le mielleux ; se mettre debout lui permet de se moquer d’elle-même pour se montrer telle qu’elle est.

Cela dit, il convient d’ajouter qu’une autre contribution pour soutenir Gaitán et Herrera est le film qu’ils tournent dans l’intrigue. Ils recréent des scènes de l’âge d’or du cinéma mexicain qui font allusion à Amoureux (1946), d’Emilio ‘el Indio’ Fernandez. Avec cette allusion à María Félix et Pedro Armendáriz, une attraction est cimentée qui se distingue plus par leurs différences que par leurs aspects communs. S’ils s’accordent sur quelque chose, tant dans la réalité que dans la fiction, c’est qu’ils sont acteurs. De cette coïncidence, ils s’aventurent à expérimenter la recherche d’alchimie entre eux dans trois univers : le réel (comme Paulina et Alfonso), le fictif (comme Flor et Iñaki) et le métafictionnel (comme María et Pedro).

