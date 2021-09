« J’ai échoué toi et moi-même »: ce que Gabrielle Union souhaite qu’elle ait fait pour son personnage « Bring It On »

Le film « Bring It On » a fait de Gabrielle Union une superstar, mais avec le recul, l’acteur a déclaré qu’il y avait certaines choses qu’elle aurait aimé mieux gérer avec son personnage.

Dans le film de 2000, les Toros apprennent que leur ancien capitaine a volé leurs mouvements à une équipe rivale du lycée, les Clover. Union a joué Isis, la pom-pom girl en chef de The Clovers.

Elle est revenue sur l’expérience dans son nouveau livre, « You Got Anything Stronger? », En écrivant une lettre à Isis sur ce qu’elle aurait aimé pouvoir changer.

« Il y avait Torrance Shipman, Sparky Polastri et les Pantones — Cliff et Missy. Mais nous Clover ? Isis, Jenelope, Lafred et Lava ? Aucun. Pas de nom de famille à revendiquer, Isis. Ou à te revendiquer. ma fille seule », a écrit Union dans un extrait publié sur The Cut.

Gabrielle Union a déclaré qu’elle souhaitait que son personnage, Isis, ait plus d’histoire. Alamy Banque D’Images

Union a déclaré qu’elle « se sentait déjà isolée » en tant que seule personne noire à la lecture du scénario, mais a déclaré qu’elle sentait qu’elle devait lire ce qui était écrit pour décrocher le rôle. Elle a révélé que « créé toute une vie » pour Isis, y compris avoir impliqué des parents, mais rien de tout cela n’a été reflété dans le film. Elle a dit qu’elle n’avait pas parlé de peur d’être calomniée par sa communauté ou d’être remplacée.

« J’ai échoué toi et moi-même. J’étais la quatrième tête, mais mon visage était sur l’affiche », a-t-elle écrit. « Tu étais la fille sans nom de famille, mais la star de chaque mème. Tu n’étais que dans environ un tiers du film, et maintenant je saurais me battre pour autant de temps pour raconter ton histoire. »

L’acteur a également parlé du moment où elle a vu Isis dans un sondage sur les plus grands méchants du cinéma et se demande pourquoi le personnage est considéré comme tel. « Parce que vous avez demandé des comptes sur le ton le plus civil que je puisse gérer ? Quand les gens se font passer pour vous – pour moi ! – c’est une fille agressive qui parle d’argot et qui menace de violence. »

Dans l’extrait, Union s’est excusée auprès d’Isis et a partagé ce qu’elle aurait souhaité avoir fait à l’époque.

« J’aurais aimé vous donner l’espace pour être une fille noire exceptionnelle sans faire de compromis. Parce que c’est ce que je veux être maintenant », a-t-elle écrit. « C’est ce que je poursuis, bien plus tard dans la vie que toi : être exceptionnel selon mes propres normes. Sans aucune excuse moi. »

