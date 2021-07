The Terminal List est le méchant dans la liste des terminaux d’Amazon

Suicide squad La star Jai Courtney rejoint Chris Pratt dans la prochaine série de thrillers d’Amazon The Terminal List. Courtney apparaîtra sans aucun doute dans la série comme l’un des nombreux méchants, l’acteur étant censé être une guest star récurrente dans la série, basée sur le roman du même nom de Jack Carr.

Avec Chris Pratt en tête, The Terminal List suit le gardiens de la Galaxie star comme James Reece. Après que tout son peloton de Navy SEALs ait été pris en embuscade lors d’une mission secrète à enjeux élevés. Reece rentre chez lui dans sa famille avec des souvenirs contradictoires de l’événement et des questions sur sa culpabilité. Cependant, alors que de nouvelles preuves apparaissent, Reece découvre que des forces obscures travaillent contre lui, mettant en danger non seulement sa vie mais celle de ceux qu’il aime.

Les rapports indiquent que Jai Courtney a rejoint le casting en tant que Steve Horn, « le milliardaire qui se cache derrière Capstone Industries. Capstone est un fonds mondial extrêmement prospère qui intervient dans tout, des produits pharmaceutiques à la mode. Mais le pain et le beurre de Horn capitalisent sur les dernières tendances et innovations militaires.

L’orgueil de Horn et l’influence sont tout aussi menaçantes et le mettront carrément dans la ligne de mire de Reece. »

The Terminal List a jusqu’à présent amassé un casting de noms et de visages reconnaissables aux côtés de Pratt et Courtney, dont Taylor Kitsch dans le rôle de Ben Edwards, un ancien SEAL et le meilleur ami de Reece, Constance Wu dans le rôle de Katie Buranek, une correspondante de guerre à la recherche de risques, et Patrick Schwarzenegger dans le rôle de Donny Mitchell, le plus jeune membre de l’équipe au visage de bébé.

A part le casting, The Terminal List (La liste des terminaux) a également fait appel au réalisateur parfait en Antoine Fuqua. Mieux connu pour ses succès d’action tels que L’égaliseur et L’Olympe est tombé, ainsi que le thriller policier Journée de formation, La liste des terminaux marquera la deuxième fois que le réalisateur travaille avec Chris Pratt, le duo faisant équipe pour le remake 2016 du western classique Les sept magnifiques. La série devrait également être écrite par David DiGilio (Huit ci-dessous), qui sera également showrunner et producteur exécutif.

Les performances de Jai Courtney ont tendance à être, le plus gentiment possible, quelque chose d’un sac mélangé, mais de temps en temps la star de tels ratés comme Terminator Genisys et Une bonne journée pour mourir dur impressionnera étonnamment. Le plus grand exemple de ceci est son rôle dans les années 2016 Suicide Squad (ce qui est indécemment un autre raté) avec Courtney clouant le rôle du capitaine Boomerang. L’acteur a si bien joué le rôle qu’il reviendra bientôt en tant que super-vilain de DC dans le prochain redémarrage du réalisateur James Gunn, La brigade suicide.

Aux côtés de Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Sylvester Stallone, Viola Davis et Peter Capaldi, Suicide suicide suit un assortiment de condamnés emprisonnés du pénitencier de Belle Reve qui sont envoyés en tant que membres de la Force opérationnelle X sur l’île sud-américaine de Corto Maltese pour détruire Jotunheim, une prison et un laboratoire de l’ère nazie qui détenaient des prisonniers politiques et menaient des expériences. Au cours de la mission, ils entrent en conflit avec Starro, une étoile de mer extraterrestre géante et télépathique. La brigade suicide devrait sortir en salles le 5 août et sera diffusé sur HBO Max pendant un mois le même jour.

The Terminal List devrait quant à elle arriver sur Amazon Prime au début de 2022.

Sujets : , Amazon Prime