J’ai arrêté de faire ces deux choses et mon expérience avec Android a complètement changé

En général, plus vous en savez sur votre terminal et Android, plus vous voulez essayer d’en tirer le meilleur parti, et à de nombreuses occasions, cette recherche vous amène à cesser de vous concentrer sur ce qui est important à la fin: que votre mobile n’est pas un obstacle mais une aide.

J’élimine deux mauvaises habitudes que j’avais lors de l’utilisation de mon smartphone depuis près de deux mois, et la vérité est que ceux-ci ont complètement changé mon expérience avec le terminal, Voulez-vous savoir ce qu’ils sont?

Ce sont les deux choses qui ont changé mon expérience avec Android

Ne supprimez pas les applications du multitâche

Bien que vous puissiez penser autrement, Android C’est un système d’exploitation qui n’a pas besoin que vous fermiez le multitâche pour gérer correctement les applications d’arrière-plan, Mais parfois l’inverse se produit: plus vous fermez certaines applications, pire c’est.

@mcwm @MarcusDPK @transpercer @qz en général, il vaut mieux laisser le système faire son travail; il a été conçu pour gérer les applications en cours d’exécution afin que vous n’ayez pas à – Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) 14 mars 2016

Nous vous en avons parlé récemment, et depuis, je continue à vivre ma journée sans me soucier de fermer des applications en arrière-plan plus d’une ou deux fois par jour. Et, comme vous pouvez le voir, cela a complètement changé mon expérience.

Et pas pour tout ce qui a à voir avec le terminal, mais plutôt avec l’habitude insensée d’être conscient de choses qui, non seulement n’ont aucune pertinence, mais peuvent nuire aux performances du terminal. Le mobile doit être utilisé et vous devez le laisser fonctionner comme il le sait. Si vous avez un bas de gamme, vous allez évidemment devoir fermer certaines applications de temps en temps. Mais si, au contraire, vous avez un milieu de gamme ou un haut de gamme, dites adieu à cette mauvaise habitude et vous gagnerez en tranquillité d’esprit.

Supprimer le pourcentage de batterie de la barre de notification

La deuxième des modifications que j’ai apportées à mon terminal est d’éliminer le pourcentage de batterie de la barre de notification, ce qui, c’est parfois la pire chose au monde.

Et c’est que, dans notre quotidien, beaucoup d’entre nous s’inquiètent – ou s’inquiètent – des performances exactes de notre batterie, Et ce n’est pas mal, mais ce n’est pas quelque chose qu’il est conseillé de faire à chaque fois que vous allumez l’écran de votre terminal.

Si vous y réfléchissez, cela vous donne absolument la même chose de savoir si votre terminal a 23% de batterie ou s’il en a 28%. Le fait est que soit il vous reste peu ou beaucoup de choses, et connaître le nombre exact ne fait qu’accroître votre «inquiétude» quant à ses performances.

Ceci, en fin de compte, nous empêche de profiter de notre terminal autant que nous le devrions. La batterie est à épuiser, et lorsqu’elle est faible, il suffit de mettre le terminal en charge, en regardant la consommation au préalable pour voir que tout est en ordre. Mais vous ne devriez pas être obsédé par le pourcentage exact de votre batterie et combien elle consomme pour chaque heure d’écran actif.

Conclusions

Plus nous essayons de tirer le meilleur parti de notre terminal, plus nous devenons nerveux à propos de choses comme le multitâche et la batterie. Oubliez tout cela, le mobile doit être utilisé et apprécié, pas pour que nous en soyons esclaves.

Par conséquent, notre conseil est que vous le preniez avec philosophie, et que ce n’est pas votre smartphone qui vous amène à vous. Profitez de ce que vous pouvez et ne soyez pas obsédé par les performances du terminal, Tant que cela vous donne une bonne performance au quotidien, le reste est secondaire.

