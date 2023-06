J’ai acheté un chargeur solaire pour moins de 20 euros. C’est le meilleur accessoire pour l’été

Bien que les orages constants des dernières semaines ne laissent pas le soleil briller d’énergie, j’ai décidé de me procurer un chargeur solaire. Il y a tout un monde sur Amazon, dont une bonne partie fonctionne comme batteries attachées à de petits panneaux solaires.

Mon but était d’éviter ça : Je voulais juste un panneau solaire connecté au téléphone, voir ce qui s’est passé et quels scénarios d’utilisation possibles ont surgi. J’ai cherché avec mon équipe l’un des moins chers et c’est ce que j’ai trouvé.

Un panneau solaire et une clé USB, rien de plus

Comme je vous l’ai dit, si vous recherchez « chargeur solaire sur Amazon », le plus courant est de trouver des Power Banks auxquelles sont attachés des panneaux solaires. Celui-ci est beaucoup plus simple : juste un panneau solaire avec câble USB. Voici l’un de ses principaux inconvénients, puisque la grande majorité de mes appareils électroniques sont connectés via USB-C. Les plaques ont la certification IP67 pour résister à l’eau (ce protocole peut supporter jusqu’à 1 mètre d’immersion, bien que je ne recommande pas de mouiller cet appareil).

La principale limitation de ce chargeur est que, dans le meilleur des cas, il peut charger à 5W

La deuxième limitation de ce produit est sa sortie : il n’a qu’une puissance de 5W. Cela assomme tous mes haut-parleurs Bluetooth portables, presque tous les types de lumière LED que je veux utiliser comme accessoire pour lire un livre ou pour alimenter tout appareil qui a une certaine demande de puissance.

Sa fonction principale est de charger des appareils, parlons donc de son fonctionnement. Ce panneau solaire dispose d’un port USB, il est donc incompatible avec les systèmes de charge rapide des téléphones actuels. En fait, si on ajoute que j’ai dû utiliser un câble USB-A sur un téléphone avec une batterie de 5 000 mAh (Samsung Galaxy S23 Ultra), vous pouvez imaginer les chiffres de charge.





À 45W, ce mobile se recharge en une heure. avec chargeur solaire Il n’a pas été possible de le charger complètement. Cela se produit parce que la puissance finale est de 5W, dans des conditions idéales de pleine incidence de lumière solaire constante. La réalité est que des applications comme Electron ont montré qu’il atteignait à peine 1W, avec le panneau solaire dans la fenêtre, il faudrait donc pratiquement une journée entière pour le recharger. Oui, on peut gagner un petit pourcentage d’autonomie si on n’est pas pressé, mais avec les énormes batteries qui existent actuellement, il est impossible de charger entre 1 et 5W.

Bien que cela fonctionne avec la lumière ambiante, si nous voulons une puissance de charge, nous avons besoin de la lumière directe du soleil. Cela nous obligera à être quelque peu prudents avec les appareils électroniques que nous chargeons, principalement des ennemis du soleil

L’autre point à prendre en compte est que, comme vous le verrez sur la photo, j’ai dû réussir à mettre le chargeur dans la fenêtre et protéger le téléphone sur une table pour que le soleil ne le frappe pas directement. ce chargeur « n’a pas besoin » du soleil pour le frapper fortDans mon cas, cela a fonctionné même avec la lumière ambiante. Cependant, si même avec la lumière du soleil il est parfois difficile d’atteindre 5W, avec la lumière ambiante il devient impossible de recharger n’importe quel appareil.





Malgré cela, cet appareil est assez portable. En fait, il est livré avec une carabine qui nous permet de l’accrocher à n’importe quel sac à dos. Cela me semble un complément idéal, comme on peut le voir sur l’image, pour protéger le téléphone ou la batterie portable dans le sac à dos et l’alimenter progressivement.

Excursions en montagne, journée à la plage… Solution pour se ressourcer tout en profitant du temps libre, c’est un complément idéal pour l’été. Il a des limitations importantes sur les temps de charge, comme nous l’avons vu, mais si nous ne voulons pas dépendre d’une banque d’alimentation et que nous voulons utiliser une énergie plus propre, c’est une excellente alternative.

Image | xataka

À 45secondes.fr | Dépenser zéro électricité et avoir tout allumé : c’est ainsi que j’ai monté ma propre installation solaire (avec conseils et recommandations)