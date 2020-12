J’ai acheté beaucoup de technologie cette année, mais le produit qui m’a le plus surpris est un yaourtier

Pour moi, 2020 n’a pas été l’année de la 5G ou des téléphones portables à écran pliable, mais ça aurait pu être l’année du yaourtier. Avec toute la technologie que j’ai achetée et testée ces derniers mois, la surprise vient d’un produit simple et efficace comme peu d’autres.

Le plus drôle, c’est que la yaourtière n’est pas une invention récente, et en fait il y en avait déjà une chez moi quand j’étais petite. Les yaourts vivent actuellement une seconde jeunesse et Si vous êtes fan de yaourt, faites attention, car il n’y a pas de retour en arrière.

Je suis zéro cuiseur et je fais du yaourt

Sûr que beaucoup d’entre vous ont la même mémoire: ce pot volumineux que ta mère utilisait plus ou moins fréquemment et grâce auquel tu as fait préparer de jolis petits bocaux en verre avec du yaourt fait maison pendant la nuit.

Chez moi, il y en avait un, mais il était peu utilisé. Je n’ai presque aucun souvenir d’essayer ces yaourts faits maison, et quand ma femme m’a suggéré de revenir sur l’idée, Je l’ai regardée avec scepticisme. « Eh bien, je ne sais pas, » dis-je. « Je pense que les yaourts au supermarché sont excellents. Le rapport qualité / prix est difficile à égaler, non? »

Cet argument plus typique de l’analyse des smartphones ou des ordinateurs portables est vite tombé sous son propre poids. Les yaourts sont des produits très bon marché – (C’est le modèle que j’ai, et ça coûte 35 euros) – et bien qu’ils vous obligent à faire l’effort de « faire du yaourt », le processus est beaucoup plus simple que vous ne le pensez.

En fait préparer du yaourt dans une yaourtière C’est un processus de 4 étapes et environ 5 minutes. Même pour quelqu’un comme moi, petits cuisiniers, terminer le processus est vraiment simple. Fondamentalement

Dans un pot, vous ajoutez un litre de lait (meilleur entier) et un yaourt (naturel, par exemple). Vous ajoutez également du sucre au goût. Il y a sept pots dans ma yaourtière, alors j’ai fait sept cuillères à soupe de sucre. Certaines personnes ajoutent également du lait en poudre pour ajouter plus de texture, mais nous n’avons pas été convaincus par cette option. Je remue le contenu du pot et le verse dans les pots, déjà placés dans la yaourtière (sans le toucher). Je ferme le couvercle de la yaourtière, l’allume la nuit (vers 23h) et laisse la nature suivre son cours (sans toucher du tout à la yaourtière).

Prêt. Il est important d’allumer la yaourtière à 11 heures du soir car le processus qui transforme ce mélange en yogourt prend (dans notre cas) neuf heures.

Raccourcir ou allonger ce temps modifie l’acidité, et c’est pourquoi la « technologie de pointe » de ma yaourtière a un petit marqueur dans lequel vous « notez » l’heure à laquelle vous la mettez pour garder une trace il est donc temps de régler une alarme pour que le processus se déroule bien. Il existe également des modèles avec une minuterie qui s’éteint d’eux-mêmes et cela aurait peut-être été une bonne idée d’en choisir une car la yaourtière nous a totalement convaincus.

Le résultat? Fantastique. Les yaourts faits maison ont une excellente texture et tout aussi bon goût que vous pouvez ensuite « personnaliser » en ajoutant plus ou moins de sucre à cette recette de base.

De là bien sûr tu peux (presque) tout faireDes yaourts bio et grecs, des yaourts pour les personnes intolérantes au lactose aux yaourts spéciaux dans lesquels incorporer d’autres ingrédients comme les fruits ou le chocolat, par exemple. Les possibilités sont grandes, et il suffit d’expérimenter un peu pour obtenir des résultats surprenants (même si certains peuvent être grenouilles, bien sûr).

Il y a un autre avantage qui ajoute à cette expérience. En fait, c’était l’une des raisons pour lesquelles au moins chez nous, nous avons fini par acheter une yaourtière: évitez d’utiliser autant de plastique. Dans ma famille, nous avons toujours été très fans de yogourt, donc bien que nous soyons très diligents et recyclons constamment le plastique, les emballages de yogourt fabriqués tous les trois par quatre, nous générons un nouveau sac poubelle en plastique à emporter dans le contenant.

La yaourtière a tout fait disparaître: nous continuons à recycler beaucoup de plastique, oui, mais éviter la consommation de yaourt dans des emballages traditionnels a considérablement réduit la quantité de déchets plastiques que nous générons. Il y a évidemment un compromis: lors de l’utilisation d’un litre de lait par « lot » de yaourts nous avons fini par augmenter la consommation de cartons de lait.

Encore une petite note: cette yaourtière est livrée avec 14 pots, un grand détail car vous pouvez continuer à faire une autre tournée de yaourts pendant que vous buvez ceux qui sont déjà préparés et que vous gardez au réfrigérateur. Vous n’avez pas besoin d’attendre pour manger tous ceux que vous aviez fabriqués au tour précédent, ce qui est un autre point en faveur du modèle que nous achetons chez nous.

Un rapport qualité / prix riche et riche

La chose normale est que lorsqu’on considère un achat comme celui-ci, on pèse non seulement le coût de la yaourtière, mais aussi le coût des ingrédients qui doivent être utilisés à chaque fois et l’énergie utilisée pour produire ces yaourts. Est-ce moins cher que d’acheter des yaourts au supermarché?

Je n’ai pas réalisé d’étude détaillée, mais d’autres l’ont fait comme ce blog dans lequel le cas étudié est similaire. Dans son cas, il y avait trois personnes à la maison avec une consommation d’environ 10 yaourts par semaine. En supposant que ce chiffre soit maintenu chaque semaine, 520 yaourts seraient consommés, et comme ils achètent des yaourts de marque maison au supermarché, l’unité est ressortie à environ 0,33 euro. En résumé: les dépenses en yaourts sont de 173 euros par an pour cette famille.

Dans notre cas, le coût serait à peu près le même, car même si nous ne mangeons pas tous la même quantité de yaourt, la vérité est qu’il n’y a pas eu d’achat dans lequel nous n’avons pas rempli la voiture avec une bonne réserve de yaourt. Le chiffre semble cohérent, bien sûr, et il l’est encore plus si l’on tient compte du fait que dans chacun de ces yaourts il y a des sucres ajoutés Que nous le voulions ou non, ils finissent également par affecter la consommation de cette substance (excellente, mais quelque peu dangereuse).

Aujourd’hui j’ai trouvé ce yaourt en plastique Danone sur la côte de Tenerife …

J’étais curieux de connaître le format de l’emballage et lorsque j’ai cherché sur Internet, il s’est avéré que ce design était utilisé en 1980.

40 ans autour de cette poubelle en plastique.

Chacun de vous tire ses propres conclusions. pic.twitter.com/GlOvY7Le0f – Abel. Néo (@Caminos_Earth) 10 novembre 2019

Comme dans votre cas, notre yaourtière a besoin d’un litre de lait, d’un yaourt et d’un peu de sucre pour un « lot » de 7 pots de 160 ml, soit 1,12 l de yaourt dans chaque processus de fabrication. Le coût total des ingrédients et de l’énergie utilisée était de 94 euros par an dans son cas, dans laquelle on a utilisé une yaourtière de 13 W. Dans mon cas, la yaourtière est de 20 W et donc le coût serait plus élevé, mais ce serait probablement encore moins que ces 173 euros.

Bien que je n’ai pas fait le calcul, dans cette expérience la première année – celle où vous achetez la yaourtière – il y a déjà des économies, mais dans le reste – et sans le coût de la yaourtière – les choses se passent encore mieux. On consomme évidemment des briques de lait bien que l’on arrête de consommer le plastique des yaourts, mais a priori il semble bien plus raisonnable de penser que ces briques ne sont pas aussi nocives pour l’environnement que les emballages de yaourts.

Les comptes semblent fonctionner, mais au-delà de cela, l’expérience nous a certainement conquis chez nous. En réalité la yaourtière, j’insiste, est devenue la petite révolution technologique de ce 2020 dans notre maison. Ce que les choses.