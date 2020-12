Jaguars obtient son premier choix au repêchage 2021 de la NFL

Les Jaguars ont décroché le premier choix au classement général du repêchage de la NFL 2021.

Les Jaguars de Jacksonville ont officiellement obtenu le premier choix au classement général du repêchage de la NFL 2021, après la victoire bouleversée 23-16 des Jets de New York contre les Browns de Cleveland, dimanche. Julio Aguilar / Les Jags ont maintenant une fiche de 1-14 après une défaite de 41-17 contre les Bears de Chicago, dimanche. Ils affronteront leur rival divisionnaire les Colts d’Indianapolis, la semaine prochaine. L’équipe devrait rédiger le quart-arrière de Clemson Trevor Lawrence, qui est largement considéré comme le meilleur espoir du poste depuis des années. En tant que partant, il s’est vanté d’un dossier de 38-1 à Clemson. « Je suis vraiment prêt à relever le défi, quel que soit le défi », a déclaré Lawrence à Dan Patrick, plus tôt ce mois-ci, lorsqu’on lui a demandé ses attentes dans la NFL. Les Jags ont commencé leur saison en donnant à Gardner Minshew II une chance de se montrer digne de la place de quart-arrière de la franchise à l’avenir, mais il n’a pas réussi à faire valoir suffisamment ses arguments pour rester à bord. Minshew a été repêché par l’organisation au sixième tour du repêchage de la NFL 2019. Pendant la majeure partie de la saison, les Jets devaient terminer avec le premier choix au repêchage, mais après avoir commencé la saison 0-13, ils ont remporté deux matchs consécutifs au cours des deux dernières semaines. Le repêchage de la NFL est prévu du 29 avril au 1er mai 2021. [Via]