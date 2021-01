Jaguar tue un autre chat prédateur dans des images jamais vues auparavant

Un ocelot élégant et tacheté se glisse vers un point d’eau pour boire un verre, quand soudainement, un jaguar saute de l’ombre et mord le cou du petit chat.

Les scientifiques ont capturé des images de cette attaque inhabituelle dans la réserve de biosphère maya du Guatemala en mars 2019; ils ont récemment décrit l’interaction rare prédateur sur prédateur dans un article publié le 28 décembre dans la revue Biotropica .

Dans le passé, des vestiges de ocelots ont été trouvés dans les excréments de jaguar, ce qui suggère que le plus grand prédateur félin s’attaque parfois au plus petit, selon une déclaration . Jaguars peut atteindre entre 200 et 250 livres (90 et 113 kilogrammes), en fonction de leur sexe, tandis que les œillets n’atteignent que 18 à 44 livres. (8,2 à 19,9 kg). Les deux chats sont carnivores et se nourrissent d’animaux tels que les poissons, grenouilles , rongeurs et singes – cependant, à l’occasion, un ocelot se retrouvera au menu d’un jaguar vorace.

Jusqu’à présent, une telle attaque n’avait jamais été filmée.

En relation: Bêtes au combat: 15 incroyables recrues d’animaux en guerre

«Bien que ces interactions prédateur-prédateur puissent être rares, il peut y avoir certains cas où elles deviennent plus fréquentes, et l’un d’entre eux pourrait être lié à des ressources en eau contestées», explique Daniel Thornton, auteur de l’étude, professeur adjoint à l’École de l’environnement. à l’Université de l’État de Washington, a déclaré dans le communiqué. En d’autres termes, les prédateurs comme les jaguars et les ocelots sont plus susceptibles de s’affronter s’ils sont conduits vers les mêmes points d’eau.

L’équipe a capturé des images de l’attaque jaguar-ocelot dans un mois particulièrement sec au cours d’un sécheresse an. Ces périodes saisonnières de sécheresse peuvent devenir plus prononcées à mesure que la le climat continue de se réchauffer , ce qui signifie que les points d’eau peuvent devenir plus rares que par le passé, a déclaré Thornton.

« Plus les ressources en eau sont isolées et rares, plus elles deviendront des points chauds d’activité », a déclaré Thornton. Cette activité peut inclure davantage d’interactions prédateur-prédateur, comme capturé dans la nouvelle séquence, selon le communiqué.

Dans la vidéo, l’ocelot sans méfiance entre par la droite et s’éloigne de la caméra vers le bord de l’eau. Alors qu’il se penche vers le point d’eau, un jaguar mâle saute de la gauche, un flou de taches et de membres. Le gros chat attrape rapidement l’ocelot par le cou et le traîne dans la nuit.

À une autre occasion au même point d’eau, l’équipe a également repéré deux jaguars en train de se battre; au total, ils ont observé sept jaguars qui visitaient régulièrement le site. Les jaguars s’évitent généralement les uns les autres et établissent leurs propres territoires, il est donc inhabituel pour autant de personnes d’entrer en contact étroit, selon le communiqué.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.