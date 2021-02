Jaguar sera 100% électrique en 2025: les constructeurs de voitures de sport de luxe confirment leur engagement total dans la voiture électrique

Jaguar Land Rover annonce son intention de se convertir à la voiture électrique. Au cours des cinq prochaines années, le constructeur britannique prévoit d’introduire six nouvelles voitures électriques, dont la La première voiture électrique de Land Rover en 2024 et plusieurs nouvelles Jaguars deviendront une marque purement électrique.

Thierry Bolloré, le nouveau PDG de Jaguar Land Rover, explique que l’entreprise est en cours de restructuration et souhaite atteindre la neutralité carbone d’ici 2039. Pour ce faire, l’un des premiers changements sera de réorienter Jaguar. Un engagement envers la voiture électrique que l’on voit se répéter dans d’autres marques similaires comme Porsche avec sa Taycan, Mercedes avec l’EQC ou Ford avec la Mustang Mach-E.

Jaguars électriques qui arriveront en 2025 avec une nouvelle plateforme

La transition vers l’électrique se fera plus tôt dans les modèles de luxe Jaguar. En 2025, le constructeur s’attend à ce que toutes les Jaguars soient électriques. Ce n’est pas le cas pour les modèles de la marque Land Rover, où son premier modèle électrique n’arrivera qu’en 2024. Dans le cas de Land Rover, le constructeur s’attend à ce que d’ici 2030, 60% des voitures vendues soient électriques et qu’à cette date toutes les modèles ont une version électrique. Comme on le voit, Les plans de Jaguar Land Rover sont beaucoup plus ambitieux pour sa marque de voitures de sport, pas pour Range Rover, Discovery ou Defender.

En raison de ce processus de restructuration, les plans existants pour les Jaguar XE, XF, E-pace et F-Pace pourraient être affectés. Tous pourraient recevoir de nouveaux modèles électriques vers 2025, avec l’arrivée d’une nouvelle plateforme électrique.

Jaguar Land Rover sera basé sur trois plates-formes. Land Rover utilisera l’architecture longitudinale modulaire (MLA) pour les véhicules hybrides et l’architecture électrique modulaire (EMA) pour les nouveaux véhicules électriques. Dans le cas de Jaguar, la société utilisera une nouvelle plateforme qui sera développée à Solihull, au Royaume-Uni. De son côté, l’actuel atelier Jaguar de Bromwich Castle ne sera pas agrandi et si le constructeur continuera à y être, sa fonction sera également restructurée.

En plus d’investir dans l’électrification de son portefeuille de véhicules, Jaguar Land Rover a également annoncé un investissement futur dans les voitures à pile à hydrogène, avec des prototypes qui commenceront leurs tests au cours de l’année prochaine.

Pour ce processus, Jaguar Land Rover explique qu’il investira environ 2 500 millions de livres (environ 2 870 millions d’euros) par an dans les technologies d’électrification et les services connectés.

Plus d’informations | Jaguar Land Rover