Jaguar Land Rover produira un moteur V8 de 5,0 litres

Avec la fermeture de l’usine Ford, Jaguar Land Rover reprendra elle-même la production du moteur V8 de 5,0 litres dans son usine de Wolverhampton. Le remplacement de ce bloc par un BMW V8 ne devrait pas avoir lieu avant 2026.

Jaguar Land Rover assurera lui-même la production du moteur V8 de 5,0 litres, a récemment révélé le constructeur britannique.

Cela signifie que, contrairement à ce que suggèrent certaines sources de l’industrie, le constructeur n’utilisera pas de moteur BMW V8 à court terme.

Ce changement pourrait se produire lorsque la norme d’émission Euro 7 entrera en vigueur dans l’Union européenne. Ceci est prévu pour 2026.

La Jaguar F-Type est l’un des modèles qui utilise le moteur V8 de 5,0 litres

Jaguar Land Rover et BMW partagent déjà la technologie des véhicules électriques et peuvent également utiliser les mêmes moteurs à quatre et six cylindres.

Il est à noter que la troisième génération du Range Rover a été développée par BMW alors qu’elle était encore propriétaire de Land Rover. Ce SUV a été commercialisé avec des moteurs diesel V8 en ligne et six cylindres entre 2002 et 2006.

V8 toujours fabriqué par Ford

Appelé en interne AJ, le moteur V8 de 5,0 litres est actuellement produit sur une ligne indépendante de l’usine Ford de Bridgend au Royaume-Uni.

Le contrat prend fin cette année et l’usine de Bridgend est en cours de fermeture. Ainsi, Jaguar Land Rover transférera la ligne de production dans sa propre usine de moteurs, située à Wolverhampton, au Royaume-Uni.

Le moteur V8 de 5,0 litres est disponible sur un certain nombre de modèles Jaguar Land Rover comme la Jaguar F-Type, dans les SUV Range Rover et pourra probablement également équiper le Defender.

Dans l’édition limitée de la Jaguar XE SV Project 8, lancée en 2017, ce bloc offre une puissance maximale de 592 ch.

