Jaguar I-PACE: Plus qu’une électrique, une Jaguar!…

Avec l’Humanité s’éveillant à la problématique du changement climatique, la mobilité électrique conquiert, chaque jour, de nouveaux adeptes, désireux de solutions qui parviennent à combiner une empreinte écologique toujours plus petite, avec le plaisir de conduire que seuls certains modèles peuvent offrir. Comme c’est le cas avec la Jaguar I-PACE, un SUV qui, plus qu’un électrique, est une vraie et authentique Jaguar …

Conçue pour tous les conducteurs passionnés, la Jaguar I-PACE est donc plus qu’un véhicule électrique, une proposition zéro émission, un SUV réglementaire et époustouflant. Plus que tout cela, la I-PACE est une vraie Jaguar, avec toutes les caractéristiques, qualités et posture d’un chat qui demande à être conduit.

Marquée par un design élégant, qui ajoute un coefficient aérodynamique de plus de 0,29 Cd, la Jaguar I-PACE parvient à être aussi puissante qu’efficace, coupant parfaitement l’air, en vue d’une autonomie et d’une stabilité maximales.

Dégageant de l’émotion sous tous les pores et sous tous les angles, grâce également à une façade frappante et à une calandre intégrée sur le capot, en plus d’une ligne de taille fluide, la Jaguar I-PACE marque partout où elle passe, capturant les regards et suscitant l’intérêt. Non seulement pour l’observer de l’extérieur, mais aussi pour plonger à l’intérieur. Après tout, ce n’est pas seulement un électrique; c’est principalement une Jaguar!

À l’intérieur de la Jaguar I-PACE, un environnement qui fusionne parfaitement la composante technologique avec l’espace généreux, invitant les occupants à découvrir un design épuré et bien organisé, avec des lignes fluides et diverses fonctions accessibles par une simple touche . Car, au fait, ce doit être un véhicule 100% électrique et très, très, Jaguar.

En technologie, une référence obligatoire pour le nouveau système d’information et de divertissement Pivi Pro, qui, d’une simple touche, fournit toutes les informations nécessaires, mais aussi le divertissement qui donne envie d’en profiter. Après tout, il est inspiré d’un smartphone et aussi intuitif que celui-ci!

En effet, et contribuant au plaisir que l’on peut ressentir à bord de cette Jaguar très spéciale … et 100% électrique, les performances des moteurs électriques offrant 400 ch de puissance et 696 Nm de couple instantané, une répartition du poids quasi parfaite, ainsi que l’agilité d’un vrai véhicule de sport. Et tout cela, sans la moindre émission polluante.

Avec une transmission intégrale permanente, mais aussi une capacité à accélérer de 0 à 100 km / h en 4,8 secondes, le plus difficile sera de maintenir ce félin immobilisé. Après tout, passionnant, technologique et sûr, ce n’est pas seulement un véhicule électrique; c’est d’abord une Jaguar, une vraie Jaguar …

