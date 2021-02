Jaguar E-Pace: Jamais un SUV compact n’a été aussi grand… et écologique!

Premier SUV compact de l’histoire de la marque britannique, le Jaguar E-Pace est désormais plus excitant… et respectueux de l’environnement! Pour justifier ce titre, l’introduction du nouveau moteur Plug-In Hybrid, ou PHEV, qui permet de se connecter à la City, connectée par l’innovant Electric Mode.

Portant les lignes bien formées des modèles actuels de la marque britannique, la nouvelle Jaguar E-Pace investit dans un design avec efficacité et esprit, cherchant à exalter la combinaison parfaite entre ce qu’est un véhicule de sport et la fonctionnalité d’un SUV compact. Tout cela, avec des détails esthétiques audacieux, aux côtés de la technologie hybride la plus efficace, pour se connecter à la ville, en ne connectant pas plus que le mode électrique!

Contribuant à l’image incomparable que seule une Jaguar a, une cabine généreuse, dans une carrosserie de SUV compact, confirmant ce dans lequel les finitions artisanales contemporaines ne manquent pas, plus un sens pratique pour la vie quotidienne que toute famille appréciera certainement. Après tout, un SUV compact n’a jamais été aussi gros!

Cependant, tout aussi important ou plus important que cela, dans la Jaguar E-Pace PHEV, est le nouveau moteur hybride rechargeable, qui offre une autonomie exclusivement électrique allant jusqu’à 55 kilomètres, idéal pour la conduite quotidienne en ville. Ajoutez à cela la tranquillité garantie par la présence d’un moteur à essence pour les longs trajets.

De plus, grâce à l’harmonie parfaite entre le moteur thermique et le système électrique, qui garantissent agile, dynamique et encore plus efficace au SUV britannique, la Jaguar E-Pace parvient à garantir une consommation de 2,0 l / 100 km, ainsi que des émissions de CO2 de 44 g / km. Des avantages qui se reflètent non seulement dans les coûts d’utilisation, mais aussi dans les frais et taxes, lors du déplacement de la ville, sans sentiers d’émission.

Et, comme il s’agit d’un hybride de charge externe en prise, il est également important que Jaguar E-Pace puisse charger les batteries, de 0 à 80%, en environ 30 minutes.

Souhaitez-vous recharger vos batteries E-Pace chez vous? Vous pouvez également utiliser un chargeur domestique fourni par la marque et installé par des sociétés recommandées, ou en utilisant une simple prise domestique. Bien que, dans ce cas, les temps de chargement augmentent…

Si vous n’êtes pas près de chez vous, utilisez simplement le système d’information et de divertissement Pivi Pro de votre Jaguar E-Pace, afin qu’il indique les points de charge que vous pouvez utiliser le long de votre trajet.

Après tout, c’est un SUV hybride rechargeable qui se déplace et interagit avec la Ville, sans laisser aucune trace d’émissions.

Nouvelle Jaguar E-Pace, maintenant disponible en hybride rechargeable ou PHEV!…

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂