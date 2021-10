« Jaguar », aura-t-il la saison 2 sur Netflix ? Date de sortie ?

Avec Blanca Suárez, Iván Marcos, Francesc Garrido, Adrián Lastra, Óscar Casas et Stefan Weinert, « Jaguar » est une femme espagnole de Netflix situé dans les années 60, où l’Espagne abritait des centaines de réfugiés nazis après la Seconde Guerre mondiale.

Isabel Garrido, une jeune Espagnole qui a réussi à survivre au camp d’extermination de Mauthausen, est sur les traces de Skorzeny, connu comme l’homme le plus dangereux d’Europe. Au cours de ce voyage, elle découvrira qu’elle n’est pas seule dans sa mission et rejoindra un groupe d’agents en quête de justice.

« Jaguar”, Une série créée par Ramón Campos et Gema R. Neira, a commencé le tournage en août 2020 et a été créée en Netflix seulement le 22 septembre 2021, mais les utilisateurs de la plateforme demandent déjà une deuxième saison.

« JAGUAR » AURA-T-IL LA SAISON 2 ?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série espagnole, mais apparemment dans le dernier chapitre, l’histoire d’Isabel Garrido n’est pas encore terminée et pourrait se poursuivre dans une deuxième fournée d’épisodes.

Le premier volet de « Jaguar« Se termine par une victoire mitigée, car ils parviennent à capturer Heim, mais doivent faire plusieurs sacrifices. Pendant ce temps, Otto continue de se libérer et de torturer Lucena, une deuxième saison est donc nécessaire.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réaction du public et bien que le service de streaming ne partage pas ces chiffres, ils peuvent influencer le renouvellement ou l’annulation d’une série.

Pendant ce temps, Blanca Suárez a déclaré dans une interview avec Elle que « Le tournage de Jaguar a été l’un des plus intenses que j’ai fait jusqu’à présent, à la fois physiquement et psychologiquement. Me mettre à la place d’Isabel, c’est essayer de comprendre ce que peut ressentir une personne au passé si difficile. Il y a beaucoup d’action et cela a été un grand défi pour tout le monde ».

« Avoir la possibilité de faire une série de ce type, de raconter des histoires si pertinentes et en même temps si peu connues, comme ce que tant d’Espagnols ont vécu dans les camps de concentration nazis, est important et enrichissant, en tant qu’actrice et en tant que comédienne. personne. Avoir pu faire partie de ce groupe avec des acteurs si différents, mais dans lequel nous nous sommes si bien intégrés, a été une chance », a ajouté l’actrice de 32 ans.

Quel est le plan d’Isabel ? (Photo : Jaguar / Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE « JAGUAR » SERA-T-ELLE SORTIE ?

Oui Netflix renouveler « Jaguar« Pour une deuxième saison, les nouveaux épisodes seront très probablement diffusés fin 2022.