Jae Millz se souvient avoir été contrarié par Drake lors de la tournée « Club Paradise » 2012

Il est capable de mettre le passé derrière lui et de se vanter de ses jours en tant qu’artiste Young Money, mais Jae Millz a récemment admis qu’il y avait un moment où il était en colère contre ses compagnons de label. Le rappeur n’a rien d’autre que de l’amour pour son ancien équipage de Young Money, notamment Drake, Nicki Minaj, Tyga et Lil Twist, mais il était honnête avec Bootleg Kev il y a près de 10 ans quand des mouvements ont été faits qui l’ont rendu chaud sous le collier. « Nicki et Drake ont gardé les lumières allumées quand Wayne est allé à Riker’s Island. Je garde un dollar », a déclaré Jae Millz. « Maintenant, nous tournons. Comment faisons-nous les tournées maintenant? Qui va ouvrir, qui va fermer? Oh, il ne sort pas avec nous? Il sort seul? Elle fait sa propre tournée? Alors maintenant, je «Je vois… ça quand je me rends compte que cette merde est vraiment, vraiment différente et que ça s’est passé rapidement. Millz s’est rappelé en 2012 lorsque Drake s’est lancé dans le Club Paradise Tour avec Kendrick Lamar et A € AP Rocky. La tournée a rapporté 46 millions de dollars et a été un succès, mais Jae Millz a ressenti une certaine manière à ce sujet parce qu’il pensait qu’il était censé faire partie de l’alignement. «J’avais chaud. J’adore Drake, mais j’avais chaud», dit-il. « J’avais chaud parce que je pensais que quelque chose allait se passer d’une certaine manière … C’était essentiellement tout le monde qui faisait la même chose que nous faisions à ce moment-là et qui n’était pas avec Young Money. » « Et j’adore Drake. J’adore Drake de tout mon cœur. J’adore Nicki. J’adore Tyga. Wayne, Gudda, Mack Mane, Twist. J’adore tous ceux qui ont participé à cette course », at-il poursuivi. « C’était une décennie de ma vie. C’était une vraie période de ma vie, mais il y a eu beaucoup de fois dans cette période où j’ai commencé à voir, ‘Oh, nous sommes des compagnons de label. Nous sommes des potes, mais nous sommes des compagnons de label. ». Vous ne pouvez pas oublier cela parce que vous n’avez pas grandi avec ces gens. Vous les avez rencontrés pour des affaires. « Regardez Jae Millz s’expliquer en détail ci-dessous.