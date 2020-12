Jae Millz révèle la raison pour laquelle Lil Wayne a jadis expulsé Drake de Young Money – «  Il fait de la merde qui sort des sentiers battus  »

Drake est un grand artiste depuis un certain temps maintenant et est sans doute le plus grand artiste du monde aujourd’hui. Il est devenu une superstar en tant que membre de la liste Young Money de Lil Wayne dans les années 2010, puis s’est diversifié seul.

Avec un artiste aussi talentueux que Drake, il est difficile d’imaginer que quiconque veuille jamais rompre avec lui professionnellement. Mais cela s’est presque produit lorsque Lil Wayne a expulsé Drake de Young Money, il y a de nombreuses années.

Lil Wayne et Cortez Bryant ont eu des problèmes avec le contrat de Drake

Lil Wayne et Drake

Quelle que soit la force d’une relation entre deux personnes, les désaccords sur l’argent peuvent souvent la rendre tendue. La même chose s’est produite avec Lil Wayne et son manager de longue date, Cortez Bryant, lorsque les deux ont amené Drake à Young Money.

Lil Wayne et Bryant détenaient légalement les droits sur Drake, mais les choses devenaient parfois floues. À un moment donné, la zone grise de leur accord a provoqué une rupture entre Drake et Lil Wayne, a déclaré Jae Millz, partenaire du label Young Money, à Bootleg Kev.

« Je pense que Wayne et Drake à ce moment-là était plus que Wayne et Tez », a déclaré Millz. «Wayne confiant à Tez des s -, puis en découvrant quelques s – n’est peut-être pas ce que c’est… mais maintenant Drake est au milieu, parce que c’est comme, cette entreprise, cette paperasse, et tout ce genre de choses de s – t. Je pense que c’était le problème.

Lil Wayne a expulsé Drake de Young Money

Il est difficile de croire qu’un artiste aussi grand que Drake serait un jour expulsé d’un groupe, mais cela s’est produit en fait.

Millz se souvient avoir été en studio au moment précis où Drake a été expulsé de Young Money.

«J’étais en studio avec Drake à New York», a déclaré Millz. «Cool, effrayant, tout est cool, fumer. Il enregistre et il est allé dans le couloir, est revenu, et je me suis dit: « Ça va? » Il est comme: «Ouais, mec. Il est comme, [Lil Wayne] viens de me dire que je ne suis plus Young Money.

Lil Wayne n’aimait pas ne pas savoir ce que faisaient ses artistes

Comme indiqué précédemment dans la même interview, Lil Wayne n’aime pas se sentir comme s’il n’était pas sur la même longueur d’onde que ses artistes. Cela l’a conduit à expulser temporairement Nicki Minaj de Young Money, bien que les deux aient pu se réconcilier.

Cependant, lorsque Lil Wayne a expulsé Drake du groupe, la carrière de tout le monde était beaucoup plus avancée. Drake avait plusieurs disques qui fonctionnaient bien et éliminait des fonctionnalités avec des artistes de haut niveau, ce qui rendait la situation déroutante pour tout le monde.

Il est apparu qu’une fois de plus, le problème tournait autour du sentiment que Lil Wayne avait l’impression que son artiste s’éloignait trop du groupe.

« C’est à un moment où, comme, » Every Girl « est sorti, vous savez, nous cartographions [records], Drake fait comme «Say Something» et «Digital Girl», il fait maintenant des fonctionnalités pour Mary J… Jamie Foxx », a déclaré Millz. «Il fait des – c’est hors de la boîte. Et je pense que c’était encore la même chose… Il se passe tellement de choses… mais Wayne ne sait pas. Il ne sait pas ce qui se passe avec ses artistes.

Lil Wayne était en colère contre Cortez Bryant, pas Drake

À la fin de la journée, tout le monde a compris que le problème ne concernait pas Drake et Lil Wayne, mais plutôt Lil Wayne et Cortez Bryant.

«Je pense que c’était le problème avec Drake», a déclaré Millz. «Ce n’était vraiment rien avec Drake, parce que même Drake m’a dit: ‘Il a dit que ça n’avait vraiment rien à voir avec toi.’ Et moi connaissant juste Wayne, je sais qu’il passait un de ces jours où c’est comme: «F… est-ce que tout le monde me garde dans le noir avec s… si c’est mon s…? … Encore une fois, mauvaise communication.