Jae Millz a encouragé Lil Wayne à cracher des barres irrespectueuses à Jay-Z sur « It’s Good »

Wayne n’aimait pas les paroles de Jay « baby money » sur « HAM », et tandis que d’autres lui disaient de laisser tomber, Jae Millz a dit qu’il avait dit à Weezy de mordre.

Ils sont considérés comme deux des plus grands rappeurs de tous les temps, mais Jae Millz s’est souvenu du moment où Lil Wayne et Jay-Z se débattaient dans les bars. La dispute lyrique entre les deux artistes était bien documentée, mais Millz a récemment raconté comment la brève hostilité a commencé il y a près d’une décennie. Tout a commencé lorsque Wayne a entendu « HAM » au large de Regarder le trône, et Jae Mills a révélé qu’il avait encouragé Weezy à mordre après avoir entendu les paroles.

Au début, Wayne ne pouvait pas dire si Jay lui tirait dessus et se demanda s'il devait répondre. «Je me souviens que Wayne est sorti de la pièce, il est juste allé chercher une tasse d'eau et de la merde», a déclaré Millz. «Je me souviens que deux jours plus tard, il a fait une chanson – qu'est-ce que c'était, Drake, Jadakiss et Wayne? C'était – et le morceau était « It's Good » de Tha Carter IV. Sur cette chanson, Lil Wayne a rappé, « Tu parles d'argent pour bébé? J'ai de l'argent pour ton bébé / Enlève ta salope, récupère cet argent 'Combien-tu-aime-ta-dame' / Je sais que tu es un faux n * gga, appuyez sur vos freins n * gga / Je vais vous sortir , c'est un rendez-vous n * gga. « Millz s'est souvenu que Wayne avait demandé à son équipe s'ils pensaient que les bars étaient «trop». D'autres lui ont dit que ce serait mieux que Wayne se débarrasse complètement des barreaux, mais pas Jae Millz. « Mec, putain de merde! Dis que merde! » le rappeur a dit l'avoir dit à Wayne. « Tout le monde s'est fâché contre moi. J'étais comme toi, as-tu l'impression qu'il parlait de toi? … Si tu sens – c'était juste le rappeur de combat en moi à ce moment-là mais c'est à quel point je f * ck avec Wayne, c'est pour ça que Wayne me regarde – avez-vous l'impression que c'était un coup de feu? « «Parce que si tu n'avais pas senti que c'était un tir, tu n'aurais pas pensé au bar auquel tu as pensé. Découvrez Jae Millz qui partage l'histoire de son implication dans la bataille lyrique ci-dessous.