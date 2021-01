J’adore le sexe et la ville, mais nous n’avons pas besoin d’un réveil – Assez c’est assez

Comme ce mec que tu ne peux pas secouer, peu importe à quel point tu essaies, parce que tu l’aimes un peu qu’il t’envoie des textos au milieu de la nuit, Sexe et ville est de retour. Encore. Et j’ai des sentiments à ce sujet – des sentiments forts.

j’ai aimé Sexe et ville. J’étais au lycée quand il a fait ses débuts et ma sœur et moi avions l’habitude de le regarder furtivement car une partie du contenu, selon notre mère, était «un peu trop».

En six ans, de 1998 à 2004, il a attiré des fans du monde entier. Même maintenant, 17 ans après sa fin, il y a encore des écrivains qui déménagent à New York pour devenir la prochaine Carrie Bradshaw. Je le sais, car j’étais l’un d’eux.

J’ai fait mes valises en mars 2003 et j’ai déménagé à New York avec l’un de mes meilleurs amis. Elle allait devenir la prochaine grande star de Broadway et j’allais écrire le prochain grand roman américain. Mais, après un article sur un cours de pipe au sex toy shop Babeland en 2011, je me suis retrouvé sur une voie différente: je suis en fait devenu un écrivain sur le sexe et le bien-être sexuel.

Le sexe est un sujet que je suis fier de couvrir, en tant que femme sexuellement positive, mais aussi un sujet qui m’a classé à certains égards. Il est difficile de se diversifier et de couvrir la politique et d’autres sujets, lorsque votre nom et votre réputation sont liés aux pipes et à la masturbation.

Ce que cela signifiait aussi, partout où je suis allé dans le monde, et je veux dire nulle part, et j’ai dit aux gens ce que je fais, j’ai toujours eu la même réponse: «Oh, tu es comme Carrie Bradshaw!» Une femme dans un marché de Cusco, au Pérou, m’a dit cela alors qu’elle me vendait des chaussettes d’alpaga, tout comme un petit groupe de serveuses dans un restaurant de Chiang Mai, en Thaïlande, alors qu’elles se blottissaient autour de moi pour entendre toutes les histoires sur New York et à quoi cela ressemblait presque Carrie Bradshaw personne devant eux.

Ce n’est que lorsque j’ai déménagé à New York, dans l’East Village pour être exact, que j’ai réalisé à quel point le spectacle était irréaliste. Bien sûr, j’ai quelques paires de chaussures Jimmy Choo et Christian Louboutin (merci les cartes de crédit), mais au moment où j’ai emménagé chez moi en 2006, j’avais un loyer qui, lorsque j’en ai déménagé en juin 2020, était passé à 2800 €. Et, pour mémoire, je n’ai jamais trouvé mon Mr. Big. Pourquoi? Parce que c’est de la fiction.

Quand SATC a pris fin, j’ai eu le cœur brisé. J’étais à New York depuis un an, et mes amis et moi avions une soirée de visionnage. Lorsque le premier film est sorti, nous étions en extase et un groupe d’entre nous est allé au théâtre avec des cosmopolites (un désordre sucré et dégoûtant d’une boisson, FYI) dans des thermos, prêts à le regarder. Nous étions là pour rendre visite à de vieux amis, des personnages qui ont eu un impact sur nous pendant certaines de nos années les plus formatrices. Le film était nul.

Personne ne peut jamais dire ça Sexe et ville n’était pas, à l’époque, révolutionnaire. Samantha, le personnage qui ne reviendra pas sur les 10 épisodes d’une demi-heure qui commenceront la production ce printemps, a été la véritable révélation. Savais-je ce qu’était l’analgésie avant le SATC? Sûrement pas. Bon sang, je ne savais même pas que les balançoires sexuelles étaient une chose.

Mais le point était SATC concentré sur quelque chose qui n’avait pas été fait auparavant: la vie sexuelle des femmes et le plaisir des femmes. Jusque-là, tout était bite, bite, bite et hommes qui descendaient. Mais finalement, nous avons eu un personnage qui parlait du «sperme funky» de l’éjaculation de son partenaire masculin et Miranda sortant avec un mec qui aimait un doigt dans le cul, bien avant que le jeu anal et les massages de la prostate ne fassent même partie du menu. Ces choses et bien plus encore ont rendu le spectacle emblématique. Cela a également aidé à ce qu’il se déroule dans la plus grande ville du monde.

Mais toutes les bonnes choses doivent prendre fin. Le chapitre doit être terminé, le livre doit être fermé et il doit être mis sur une étagère. Lorsque vous passez devant, vous avez de bons souvenirs, mais vous ne le relisez pas, car ce n’est plus la même chose. Et, si vous avez revu Sexe et ville au cours des dernières années, vous pouvez le voir.

Je ne parle pas seulement des quatre personnages principaux de femmes blanches, de l’ami gay symbolique ou de l’ignorance en ce qui concerne les rencontres avec des personnes bisexuelles, trans et toute une autre cargaison de sujets qui, si elles étaient abordées aujourd’hui de la manière dont elles ont été abordées alors, serait sérieusement problématique.

L’article continue ci-dessous

Bien que nous puissions dire que 1998 à 2004 ont été des moments différents – et ils l’étaient – vous devez tout de même tenir compte du fait que l’émission s’appelait Sexe et ville et il s’agissait d’un écrivain sexuel et de ses amis. En ce qui concerne les écrivains sexuels, Carrie était ignorante, prude et critique. Je ne vais même pas me lancer sur son égoïsme en tant qu’ami: des choses que vous ne remarquez vraiment que lorsque vous avez fait le tour du pâté de maisons plusieurs fois et que vous n’êtes plus la jeune de 20 ans qui regarde l’émission avec des stars tes yeux.

Ce nouveau chapitre, ou plutôt le prochain chapitre du livre qui était censé rester sur l’étagère, sera intitulé «Et juste comme ça…» un clin d’œil à l’une des phrases souvent utilisées par Carrie tout au long de la série et aux deux terribles films qui ont suivi (le second étant bien pire que le premier).

Honnêtement, je suis surpris qu’ils ne l’appellent pas, «Je ne pouvais pas m’empêcher de me demander…» bien que Parker ait inclus cette ligne dans son post Instagram annonçant le prochain spectacle. Bien que peu de connaissances sur la série soient connues pour le moment, SJP, Cynthia Nixon et Kristin Davis reprendront toutes leurs rôles de Carrie, Miranda et Charlotte respectivement. Cela se concentrera sur ce que c’est que d’être à New York en tant que femme de 50 ans. Les trois femmes seront productrices exécutives, avec le créateur original de la série, Darren Star.

Bien qu’une partie de moi soit curieuse de ce que sont devenus ces personnages qui vivaient dans un monde irréaliste en premier lieu, il y a une plus grande partie de moi qui s’en fiche. Tous les trois sont mariés, deux d’entre eux ont des enfants, et quant à la boisson qu’ils ont rendue célèbre – la cosmopolite – vont-ils en boire dans l’aire de jeux pour enfants?

Où seront les dates difficiles? Les aventures d’un soir? Toute cette navigation de rencontres à New York qui n’est pas un pique-nique effing. Vraiment, qu’est-ce qu’il a à offrir à une nouvelle génération? Est-ce que la vingtaine veut regarder ça? Malheureusement, je suis plus proche maintenant de 50 que de 20, et même cela ne m’intéresse pas.

Donc, SJP et gang, ça suffit. Vous avez eu une course incroyable. Votre émission était primordiale dans la vie de tant d’entre nous et l’impact qu’elle a laissé ne va jamais nulle part. Mais se gaver avec les films et une autre série, c’est comme donner un coup de pied à un cheval mort. Je félicite Kim Cattrall d’avoir dit: «Merci, mais non merci.»

Il est temps pour Carrie de se blottir à côté de M. Big, dans une paire de l’un de ses nombreux talons Manolo Blahnik, et de lire un livre. Puis-je suggérer Mille neuf cent quatre ving quatre? Il y a de plus grandes choses dans le monde en ce moment et quelque chose me dit que la série va juste glacer sur tout cela.

Je veux dire, nous parlons d’une série qui, bien qu’ayant été diffusée pendant les attaques terroristes du 11 septembre, ne les a même jamais mentionnées. Ils ont juste dédié un épisode à la ville de New York et, en tant que New Yorkais, cela ne suffisait pas. Mais qu’est-ce qui suffit – sérieusement, assez – Est-ce que Carrie, Miranda et Charlotte sont assises autour d’une table à New York pendant le brunch en train de se plaindre des problèmes des filles blanches.

Amanda Chatel est une écrivaine et essayiste dont le travail a été publié dans Shape Magazine, Bustle, Glamour, Harper’s Bazaar, The Atlantic, Forbes, Livingly, Mic, The Bolde, Huffington Post et autres. Suivez-la sur Twitter pour plus.