Jader Valencia, le seul Colombien qualifié pour jouer cette saison en Ligue 1

Après plus de vingt années consécutives de bonne représentation nationale en championnat français, il n’y aura pour la saison 2020/21 qu’un seul footballeur colombien capable de jouer dans la plus haute catégorie de gala: Jader Valencia, de Lens.

L’ancien millionnaire est en Europe depuis un an mais n’a pas encore joué dans la première équipe et fait partie de l’équipe de la filiale. Cependant, il pourrait participer au championnat dans l’équipe nouvellement promue.

La dernière fois qu’il n’y avait pas de Colombiens dans le tournoi français, c’était en 1999/2000. Dans ce siècle, les noms de la catégorie de Mario Yepes, Fredy Guarín, Carlos Sánchez, Radamel Falcao García et James Rodriguez, entre autres, sont passés. De plus, des footballeurs tels que Víctor Hugo Montaño et David Ospina sont considérés comme des idoles.

L’an dernier, Stiven Mendoza et Juan Ferney Otero faisaient partie de l’équipe d’Amiens, qui a chuté en catégorie et jouera deuxième, à l’instar de Déiver Machado (Toulouse).