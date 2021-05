Jaden Smith ouvre son propre restaurant où les sans-abri reçoivent de la nourriture végétalienne gratuite

Jaden Smith est sur le point d’ouvrir son premier restaurant pour les sans-abri après le succès de son initiative de food truck.

Le fils de Will Smith et Jada Pinkett-Smith a lancé le camion de restauration I Love You en juillet 2019 et il a été conçu pour offrir aux dormeurs de la rue de la nourriture végétalienne gratuite.

Depuis, il a servi des milliers de personnes dans la région de Skid Row à Los Angeles et à Harlem à New York et Jaden veut que les bons moments continuent.

Selon Variety, le concept derrière le nouveau restaurant sera que les clients avec de l’argent seront encouragés à le payer en avant.

Jaden a déclaré: « Si vous n’êtes pas sans-abri, non seulement vous devez payer, mais vous devez payer plus que la valeur de la nourriture pour pouvoir payer pour la personne derrière vous. »

Crédit: I Love You Restaurant / Instagram

Le musicien et philanthrope a ajouté que l’idée I Love You est « pour que les sans-abri obtiennent de la nourriture gratuite » et est « un mouvement qui vise à donner aux gens ce qu’ils méritent, une nourriture végétalienne saine gratuitement ».

Dans la même année que le lancement de son camion de nourriture, il a dit qu’il aiderait la ville de Flint dans le Michigan avec leur crise de l’eau potable.

Smith a déclaré qu’il utiliserait une partie des bénéfices générés par sa société JUST Water pour installer des systèmes de filtration dans la ville.

Jaden a longtemps été un promoteur de la nourriture végétalienne et du mode de vie végétalien, mais il a fini par avoir une conversation difficile avec ses parents sur sa santé.

Il y a deux ans, Jada a expliqué sur son émission Facebook Watch Discussion sur la table rouge: « Will et moi avons eu une petite intervention avec Jaden parce qu’il est maintenant végétalien, mais nous avons réalisé qu’il n’obtenait pas assez de protéines.

« Alors il était en train de dépérir. Il avait juste l’air épuisé, il était juste épuisé, il ne recevait pas les nutriments. »

Will a ajouté: « Il y avait même un peu de grisaille sur sa peau. Nous sommes devenus très nerveux. Mais vous avez définitivement l’air mieux maintenant. »

Bien qu’il puisse y avoir des gens qui réprimanderaient cette inquiétude et leur diraient qu’il n’y a rien à craindre, Jaden a écouté et a changé son style de vie.

«Je veux aussi juste dire que je suis végétarien, que j’ai essayé d’être végétalien. Je suis végétarien, vous savez, j’ai essayé de manger des repas végétaliens. Je deviendrai végétalien pendant environ une semaine, mais pour l’année dernière, j’ai été végétarienne », a déclaré le musicien et acteur.