Jaden Smith et Sofia Richie de nouveau en couple?

07.09.2020 12h00

Sofia Richie et Jaden Smith se seraient rapprochées lors d’un voyage à la plage. Y a-t-il plus de choses entre les deux?

Sofia Richie (22 ans) a récemment rompu définitivement avec son petit ami Scott Disick. Maintenant, il semble que cela a éclaté entre elle et son amour d’adolescent Jaden Smith (22 ans). Les deux étaient datés de 2012 à l’âge de 14 ans.

Journée ensemble sur la plage

Le 2 septembre, ils ont été repérés avec des amis sur la plage de Malibu. « Mais Sofia et Jaden n’avaient que des yeux l’un sur l’autre », a déclaré un initié à E! Nouvelles « . «Ils ont nagé ensemble dans l’eau et se sont entourés les bras. Ils se sont tenus la main en entrant et en sortant de l’eau, puis ils se sont étreints. «

Source: instagram.com

Flirt chaud

Toute la journée, les deux étaient de la meilleure humeur coquette et ne pouvaient s’empêcher de se sourire. « Ils semblaient très à l’aise ensemble », a ajouté l’observateur. Le groupe est ensuite allé manger ensemble avant de passer la nuit chez un ami.

Sophia Richie ravie

«Sofia était de bonne humeur et n’a jamais cessé de sourire. Elle semble avoir beaucoup de plaisir et est très heureuse. »Il a été récemment révélé que la relation passée de Sofia avec Scott Disick l’avait entravée par sa différence d’âge considérable.

«Il est dans un endroit très différent de sa vie, concentré sur un style de vie plus calme, ses enfants et ses projets d’investissement. Et Sofia essaie toujours de savoir ce qu’elle veut à l’âge de 21 ans », a déclaré un initié« E! ». Jaden Smith est également officiellement célibataire pour le moment.

Jaden Smith ne révèle pas grand-chose sur sa vie amoureuse

Cependant, la jeune femme de 22 ans est aperçue en train de bécoter des femmes ici et là. Plus récemment, au Festival de Coachella l’année dernière. Avant cela, l’acteur était sorti avec Odessa Adlon pendant environ deux ans. Habituellement, Jaden garde sa vie privée et amoureuse sous clé. (Bang / KT)