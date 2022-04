Jaden Smith critiqué pour avoir critiqué les gens de son âge

Jaden Smith est torréfié par la communauté en ligne à cause de ses critiques « grinçantes » des personnes de son âge.

Et il semble que ce style de vie implique de traîner avec plus d’adultes que de personnes de son âge.

« Je suis très heureux d’avoir passé mon enfance avec plus d’adultes qu’avec des enfants de mon âge », a-t-il expliqué.

« Parce que je ramassais plus de choses des adultes que des enfants de mon âge. »

Jaden fait ensuite une impression en se moquant des enfants de son âge, ajoutant: «Je suis juste comme, mec, comme oh mon dieu, comme pouvons-nous parler de l’état politique et économique du monde en ce moment?

« Ne vous inquiétez pas, j’aime m’éteindre, j’aime fléchir, j’aime jouer des chansons fort et sauter dans la foule à Atlanta. Mais, vous savez, je suis toujours à la recherche de la prochaine chose. Je ne suis pas satisfait de tout comme une fête.

Un deuxième a commenté : « Si vous revenez en arrière et lisez ses Tweets au fil des ans, il apparaît comme s’efforçant de se présenter comme un grand intellectuel, mais c’est l’enfant avantagé stéréotypé qui a reçu beaucoup d’attention sans aucun arrière-plan réel ou éducation. »

Jaden a également parlé du style parental de Will et Jada, décrivant comment ils lui diraient qu’il pourrait réaliser n’importe quoi s’il le voulait… et nous voulons dire quoi que ce soit.