Il y a un an, Jaden Smith a décidé de changer les choses, en optant uniquement pour Jaden en ce qui concerne la musique. Sa décision était définitivement assez discrète mais, dans sa nouvelle interview avec Apple Music et Zane Lowe, il a expliqué sa décision de faire le changement.

«J’ai réalisé que Willow avait changé son nom pour Willow à un moment donné. Et qu’elle n’était plus Willow Smith. Ouais, ça m’a pris un certain temps. Ça m’a pris du temps. Parce que si tu regardes Willow Smith, ça va Mais ensuite il m’a fallu un certain temps pour voir que c’était juste Willow. Et je me suis dit: “Yo. C’est tellement fort” “, dit Jaden à propos de sa sœur.



Pascal Le Segretain / Getty Images

Il a continué: “C’est fort. Willow. Tu sens que tu n’as pas à dire ton nom de famille. Tu es juste Willow. Je crée des personnages différents pour moi-même et c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles j’aime tant Bowie, mais je créer des personnages différents pour moi et c’est comme, Jaden, c’est de la musique et Jaden Smith, c’est 501 (c) (3), qui joue dans les films. Je voulais juste faire cette petite distinction là-bas, juste un petit peu, pour que je puisse juste … différentes choses se produisent. “

Avec tant de choses dans la carrière professionnelle de Jaden, y compris la musique, les films, un service de filtration de l’eau, une marque de vêtements et bien plus encore, il est logique qu’il veuille faire cette différenciation pour lui-même et ses fans.

Que pensez-vous du changement?