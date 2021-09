Jade Raymond de Haven Studios discutera de la mise en place d’un développeur soutenu par Sony pendant une pandémie

Haven Studios, l’un des développeurs avec lesquels Sony collabore sur un titre exclusif PlayStation, sera présent à GI: Live London le week-end prochain. La co-fondatrice Jade Raymond rejoindra Jim Ryan lors de l’événement, où elle discutera de la création d’un studio pendant une pandémie. Elle devrait également expliquer comment PlayStation a aidé en cours de route. Si vous souhaitez vous connecter au chat, vous pouvez acheter des billets virtuels ici au prix de 45 €.

Des représentants de Xbox et de Valve seront également présents aux côtés de Raymond et Ryan, la liste des conférenciers devant être annoncée dans son intégralité demain. Si vous n’avez pas entendu les nouvelles d’hier, Jim Ryan discutera du passé et de l’avenir du jeu PlayStation lors du salon. Encore une fois, attendez-vous à une discussion axée sur l’industrie plutôt qu’à une discussion avec des révélations et des détails importants. Il en va de même pour le créneau de Jade Raymond lors de l’événement.