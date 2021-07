Jada Pinkett Smith s’est évanouie sur le plateau de Nutty Professor lors d’un bad Ecstasy Trip

Jada Pinkett Smith a fait un voyage Ecstasy très effrayant sur le tournage de la comédie d’Eddie Murphy Le professeur fou, qui s’est terminée par son évanouissement. Dans le dernier épisode de Table rouge, l’actrice et animatrice a parlé de son passé de toxicomanie, y compris de son alcoolisme. Et elle s’est penchée sur quelques indiscrétions dont elle n’avait pas encore parlé auparavant.

Jada Pinkett Smith a été ouverte dans le passé au sujet de ses problèmes de toxicomanie. Dans l’édition la plus récente de son talk-show, elle est allée plus loin en disant : « Le vin pour moi était comme le Kool-Aid. J’étais un buveur d’alcool fort. Je pouvais boire presque n’importe qui sous la table. » Elle a ensuite affirmé qu’elle pouvait boire plus que son mari Will Smith « spécifiquement », car il est « tellement léger ».

« Je suis habituée à ce coup dur. Je buvais aussi beaucoup au lycée et quand j’ai déménagé ici, je préparais des cocktails », a-t-elle poursuivi, affirmant qu’elle mélangerait ecstasy, alcool et marijuana. « Quelle combinaison ! » s’est exclamée sa fille Willow Smith, qui a plaisanté en disant qu’elle était heureuse d’être elle-même une « vieux stoner ordinaire ». C’est à ce moment-là que Jada a parlé de son expérience sur le plateau avec Molly.

« J’ai eu un incident. C’était un incident révélateur pour moi aussi. J’ai eu un incident sur Le professeur fou, je me suis évanouie. » a révélé Jada, disant que cela s’était produit alors qu’elle était dans la caravane de maquillage. « Je suis allée travailler fort et c’était une mauvaise dose d’extase et je me suis évanouie. J’ai dit à tout le monde que je devais avoir de vieux médicaments dans la bouteille de vitamines. »

« Je vais vous dire ce que j’ai fait, j’ai rassemblé mes fesses et je suis monté sur ce plateau. C’était la dernière fois », a-t-elle déclaré, avant de parler directement à Willow. « C’est pourquoi j’ai toujours été sur toi, je reste sur toi, Jaden et Trey parce que j’ai grandi avec ma mère qui était accro à l’héroïne et je n’ai toujours pas compris qu’une substance altérant l’esprit – je ne faites attention à ce que c’est, tous les jeunes qui disent que l’herbe vient de la terre – c’est une porte. »

Même avec cet appel proche, il faudrait des années avant qu’elle ne trouve son fond. « Je me disais: » Ce n’est pas de la cocaïne, ce n’est pas de l’héroïne « , je ne faisais pas des choses que je pensais être addictives, mais je ferais les trois ensemble. C’était mon cocktail », a-t-elle déclaré, ajoutant que le mélange le rendait possible. pour la garder haute plus longtemps.

« Une fois que j’allais prendre cette troisième bouteille de vin, j’ai dit: » Vous avez un problème « , et c’était de la dinde froide ce jour-là. Ce jour-là, je me suis arrêté. J’ai bu un verre de vin ici et là, mais je ne peux pas toucher à la vodka. Je ne peux pas toucher au Courvoisier, au rhum, c’est un autre rhum. Pas de liqueur noire.

Jada dit qu’elle a arrêté de boire il y a 22 ans et, en repensant à sa vie, pense qu’elle est « un miracle ambulant ». Willow en plaisantant: « Je suppose que je suis un peu fuddy duddy sur le côté! » Jada Pinkett Smith a été ouverte sur ses difficultés à grandir avec sa grand-mère et sa mère toxicomane dans le passé. Mais c’est la première fois qu’elle est vraiment ouverte et discute de ses propres dépendances et de leur origine.

« J’ai grandi dans un quartier infesté de drogue où vous sortez chaque jour et vous espérez juste que vous y arrivez. Je viens d’une zone de guerre… Il y avait une possibilité que je ne dépasse pas 21 ans – c’était la réalité. »

Elle poursuit : « Oh mec, je me demande ce que je vais manger ce soir parce qu’il n’y a pas de nourriture ici. Comment vais-je aller à l’école ? Et est-ce que ma mère ira bien aujourd’hui ? Est-ce que ce sera un jour de plus qu’elle survit à sa dépendance ? » C’est le genre de choses auxquelles je devais penser à 11 ans. »

