Jada Pinkett Smith partage sa réaction à la lecture du script Matrix pour la première fois : ils m’ont eu

Jada Pinkett Smith a rejoint The Matrix pour ses deux suites et est de retour pour The Matrix: Ressurections, mais a rappelé son admiration devant le script du premier film.

Pour beaucoup, regarder La matrice à l’écran est une expérience époustouflante, ce qui signifie que vous ne pouvez qu’imaginer ce que cela a dû être d’être l’un des premiers à lire le script et à essayer d’y mettre des visuels époustouflants et, à l’époque, uniques. En tant que l’une des stars de la série, Jada Pinkett Smith se souvient comment, lorsqu’elle a lu le script du film original pour la première fois, les storyboards inclus lui ont fait penser à voir un anime japonais prendre vie.

La matrice revient au cinéma en décembre avec sa troisième suite, Les résurrections matricielles, qui voit le retour de nombreuses stars de la franchise et nous livrera une fois de plus dans le spectacle qu’est le monde initialement créé par les Wachowski en 1999. Bien sûr, s’il est désormais impossible de penser à quelqu’un d’autre que Keanu Reeves dans le rôle de Neo dans la série de science-fiction, comme dans de nombreux films, il y avait d’autres acteurs fortement considérés pour le rôle, dont un certain Will Smith. Tandis que le Hommes en noir La star manquerait le rôle, la future star de la franchise, Pinkett Smith, a reçu le scénario pour la considération de son mari et a eu son premier aperçu du monde de Matrix, qu’elle considérait comme « révolutionnaire ».

S’adressant récemment à EW, elle a déclaré :

«Je me souviens avoir obtenu les storyboards quand ils voulaient que Will joue à Neo. J’allais dire « Mec, c’est vraiment révolutionnaire. C’est comme un anime japonais [but in] live-action. » Cela n’avait jamais été fait auparavant. Je suis un grand fan d’animation japonaise, alors à partir de ce moment-là, ils m’ont eu. Quand ils m’ont appelé pour jouer Niobe [for the 2003 sequels The Matrix Reloaded and The Matrix Revolutions], je n’ai rien eu à lire. J’étais dedans. »

La comparaison avec le style artistique japonais très apprécié n’est pas trop éloigné de la vérité non plus, car les Wachowski se sont inspirés des animations japonaises pour certaines des grandes séquences d’action de la trilogie originale de films. Presque comme un retour à l’origine, la série a même plongé dans l’animation dans les années 2003 L’animatrice série, composée de 9 courts métrages d’animation qui ont donné de la profondeur et une trame de fond au monde créé dans la série de films phare.

Maintenant, Jada Pinkett Smith, ainsi que les anciens de la franchise Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et plus encore, replongent dans le monde de La matrice une fois de plus avec Les résurrections matricielles, qui est réalisé par Lana Wachowski en solo sans Lilly Wachowski à bord. Malgré cela, nous pouvons nous attendre à plus des mêmes séquences d’action à indice d’octane élevé et chronophage qui ont peut-être été imitées à plusieurs reprises au cours des deux dernières décennies, mais n’ont jamais été mieux réalisées que dans les films Matrix originaux.

Alors que les deux premières suites, qui ont été filmées l'une après l'autre et sorties rapidement en 2003, ont attiré un public énorme, les films eux-mêmes ont laissé à beaucoup le sentiment que le potentiel du film original de 1999 était gaspillé. La question est donc de savoir si le temps entre ces suites et ce dernier ajout à la franchise peut aider à raviver la crainte et le frisson de La matrice, ou s'agira-t-il d'une franchise qui aurait dû être laissée dans le passé ? Nous saurons quand Les résurrections matricielles sort en salles le 22 décembre.





