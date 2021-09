Jada Pinkett Smith dit qu’elle et l’ex-femme de Will Smith « partagent une belle fraternité »

Jada Pinkett Smith est fière du lien qu’elle a tissé avec l’ex-femme de Will Smith, Sheree Zampino, mais la star hollywoodienne admet que cela a pris du temps.

Lors d’une célébration spéciale du 50e anniversaire sur son talk-show Facebook Watch, « Red Table Talk », la fille d’anniversaire Pinkett Smith a expliqué que, malgré des débuts difficiles, elle et Zampino – la mère du fils aîné de son mari, Trey, 28 ans – partagent maintenant un » belle fraternité. »

La star de « Girls Trip » a parlé de sa relation avec Zampino, qui était marié à Smith, de 1992 à 1995, tout en discutant des défis et des joies de la maternité.

« Vous avez été si aimants et solidaires et vous ne faites que me voir », a-t-elle dit en larmes à sa fille et co-animatrice Willow Smith, 20 ans. « Toi, Trey et Jaden, vous me voyez tous les trois. Vous le faites vraiment dans les moments les plus difficiles. Je dirais qu’être mère n’a pas été facile, mais ça en valait la peine. »

Elle a poursuivi: « Je dirais qu’un autre défi consistait à aplanir mes pensées sur, vous savez, la relation avec Sheree et moi. C’était un vrai processus. »

« Quand je pense à notre relation maintenant, il y a une vraie fraternité là-bas, mais cela a pris 20 ans », a-t-elle ajouté.

« Il y a une très belle fraternité là-bas », a déclaré Jada Pinkett Smith, à gauche, à propos de sa relation avec l’ex de Will Smith, Sheree Zampino. Getty Images

L’acteur, qui a épousé Smith, 52 ans, en 1997, a déclaré que sa relation désormais harmonieuse avec Zampino, 53 ans, qu’elle appelle Ree, apportait « la facilité » à toute leur famille recomposée.

«Ce fut vraiment une transformation pour nous tous. Avoir une famille recomposée et arriver à un endroit où il y avait de la facilité, il y avait faciliter avec ça. Et avoir une acceptation complète et totale », a-t-elle expliqué. « Comme, Ree a l’acceptation pour moi et toutes mes bêtises. J’ai l’acceptation pour elle et toutes ses bêtises. »

Elle a ajouté: « Il y a une très belle fraternité là-bas. »

En juin 2020, Will Smith a parlé de sa séparation douloureuse d’avec Zampino, l’appelant « la pire chose » qui lui soit jamais arrivée à l’âge adulte.

« J’ai beaucoup souffert dans ma vie d’adulte, mais je ne pense pas que quoi que ce soit touche l’échec du divorce de la mère de mon fils de 2 ans », a déclaré l’ancienne star de « Fresh Prince of Bel-Air ».

Pinkett Smith, au centre, et Smith, à l’extrême droite, posent avec leurs enfants (LR) Trey (dont la mère est l’ex Sheree Zampino de Smith), Jaden et Willow en 2016. Randy Shropshire / Getty Images

En mai 2018, Pinkett Smith a invité Zampino à être le premier invité du premier épisode de « Red Table Talk ». Alors que les deux femmes discutaient de leurs débuts difficiles, Pinkett Smith s’est excusée d’être sortie avec Smith avant que lui et Zampino n’aient terminé le processus de divorce.

« Parce que je ne comprenais pas le mariage, je ne comprenais pas le divorce, j’aurais probablement dû reculer », a déclaré Smith lors du segment émotionnel.

« Tu penses? » Zampino a répondu en plaisantant.

En novembre de la même année, Pinkett Smith et Smith ont partagé des hommages d’anniversaire touchants à Zampino sur Instagram.

Pinkett Smith a partagé une photo d’elle et de Zampino en train de rire ensemble dans un message supprimé depuis. « Cela a été un sacré voyage entre nous et je suis reconnaissant! » a-t-elle écrit dans une longue légende.

Pendant ce temps, Smith a posté une photo de lui et Zampino en tant que jeunes parents, tenant le bébé Trey entre eux. « Je t’aime, Ree-Ree », a-t-il écrit dans sa légende, ajoutant le hashtag #BestBabyMamaEver.

