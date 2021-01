Jada Pinkett Smith bénit le Gram avec un message vêtu d’un bikini pour la nouvelle année

Allez tête Jada.

Jada Pinkett Smith est peut-être conservatrice avec son argent, mais elle est un peu plus lâche avec sa mode. L’artiste aux multiples talents s’est rendue sur Instagram le soir du réveillon du Nouvel An pour offrir à ses fans et à ses abonnés des voeux et des paroles de sagesse. Son message présente une photo de la chanteuse et actrice en bikini bleu allongée sur la plage. Le temps semble serein, alors soit Jada est en vacances, soit elle nous donne le goût d’une aventure passée. « Je vous souhaite la bienvenue 2021 à bras ouverts », lit-on dans le post. « Je n’ai aucune attente. Je vais être tranquille et reconnaissant » Il semble que tout le monde espère une meilleure 2021 que 2020. Le poignet de Jada est ruisselant de bracelets en diamant sur les photos, tandis qu’elle berce également un collier avec un pendentif ankh doré . Jada aime montrer ce que Dieu lui a donné, mais elle a également récemment soutenu sa fille Willow pour faire de même. Willow a participé au défilé de mode Fenty de Rihanna cette année, qui avait une ambiance unique. Le défilé de mode est également présenté comme un ensemble de performances pour certains artistes, tandis que d’autres célébrités font des apparitions pour faire vibrer les vêtements. « Vous êtes vraiment entré dans votre féminité cette année et vous avez montré au monde votre transformation pendant votre jambe de force Fenty », a déclaré Jada à propos des débuts en lingerie de sa fille.