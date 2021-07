Jacqueline Ades a envoyé 65 000 SMS à un homme après son premier rendez-vous et a fait irruption chez lui pour prendre un bain

Faites attention à qui vous rencontrez en ligne – vous pourriez finir par recevoir des milliers de SMS après une seule date, ou faire cambrioler votre maison. Dans cette affaire, une femme a été accusée des deux.

En 2018, Jacqueline Claire Ades, 33 ans, a été accusée d’avoir envoyé 65 000 SMS à un homme avec qui elle avait eu un rendez-vous l’année précédente.

Lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il avait envoyé autant de messages à l’homme, elle a répondu : « C’est ça ? Pour moi, cela semblait être plus.

Selon le Washington Post, la journaliste a demandé si elle pensait que c’était un peu « excessif ».

« L’amour est une chose excessive », a-t-elle répondu.

Ades a déclaré qu’elle savait que ses déclarations étaient « folles », mais les a soutenues. « Si [he] veut que j’aille en prison, je devrais être en prison », a déclaré Ades aux journalistes. « Je l’apprécie. Il est la lumière, je suis l’amour. Il sait quoi faire et je suis les règles. »

Ades a rencontré l’homme sur Luxy, un site de rencontres en ligne pour millionnaires. Les deux se sont rencontrés pour une date en janvier 2017, puis le harcèlement a commencé.

La police de Paradise Valley est intervenue en juillet 2017, lorsque l’homme a signalé qu’Ades le harcelait par SMS. Ades a envoyé à l’homme de nombreux messages inquiétants pendant 17 mois, parfois jusqu’à 500 SMS en une journée, selon le rapport de police.

« N’essayez jamais de me quitter… Je vais vous tuer… Je ne veux pas être un meurtrier ! » les prétendus textes lus. « J’espère que vous mourrez… sale juif pourri… lololol Je suis comme le nouvel Hitler… l’homme était un génie », aurait envoyé Ades. « Je porterais ton fascia sur le dessus de ton crâne sur tes mains et tes pieds », lit-on dans un autre texte, selon le rapport de police.

Comme on pouvait s’y attendre, l’homme craignait pour sa sécurité.

À l’époque, il « a déclaré qu’il était actuellement à l’étranger mais qu’il était légitimement inquiet pour sa sécurité à son retour », selon le rapport de police. L’homme a bloqué Ades sur l’application de rencontres, ce qui a peut-être été une grosse erreur. . Ades a pris cela comme un signe de déménager de la Floride à l’Arizona, près de l’endroit où il vivait.

« Je lui ai dit que s’il me bloquait un jour sur cette application, je viendrais déménager ici », a déclaré la femme aux journalistes. « Et il m’a bloqué, alors je suis venu ici. »

Ades ne s’est pas arrêté à envoyer des SMS. En avril 2018, elle est entrée par effraction dans la maison de l’homme en Arizona et a commencé à prendre un bain. Le 8 avril, l’homme n’était pas en ville lorsqu’il a vérifié son système de surveillance à domicile. À sa grande surprise, Ades prenait un bain chez lui.

Il a appelé la police et quand ils sont arrivés, elle était dans la baignoire de l’homme, comme il l’avait dit. Elle a été arrêtée et inculpée de délit d’intrusion.

La police a également été appelée dans les affaires de l’homme le 4 mai 2018, lorsque Ades s’est présenté et a prétendu être sa femme. Des témoins ont rapporté qu’elle » agissait de manière irrationnelle et prétendait être la femme du propriétaire « .

Ades a ensuite été arrêté pour menaces, harcèlement et harcèlement.

« J’avais l’impression d’avoir rencontré mon âme sœur et tout était comme avant », a déclaré Ades dans une interview avec les médias à l’époque. « Je pensais que nous ferions ce que tout le monde a fait, et nous nous marierions, et tout ce serait bien, mais ce n’est pas ce qui s’est passé.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était folle, Ades a simplement répondu: « Non, je suis la personne qui a découvert l’amour. » Elle a été détenue sans caution.

En 2020, il a été révélé que les charges contre Ades avaient été abandonnées. En 2019, des professionnels de la santé mentale avaient été autorisés à évaluer ses compétences mentales et si elle comprenait parfaitement les accusations portées contre elle.

Ades a été jugée mentalement incompétente, ses accusations ont donc été rejetées. Son avocat nommé par le tribunal a déclaré dans un communiqué : « Je pense que justice a été rendue. De toute évidence, elle est atteinte d’une maladie mentale et j’espère qu’elle pourra obtenir le traitement nécessaire. »

Ades est restée dans un centre de santé pendant un certain temps après, puis ses parents l’ont ramenée en Floride où elle allait recevoir un traitement supplémentaire. Elle n’est pas non plus autorisée à entrer en contact avec l’homme qu’elle traquait.

