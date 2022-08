Jacob Elordi voulait vraiment fumer dans les films Kissing Booth de Netflix

Si vous demandez à l’acteur Jacob Elordic’est « bullsh*t » que son personnage dans le Kiosque à baisers films n’est pas un fumeur de cigarettes. Elordi, dont le rôle d’évasion était dans l’original Kiosque à baisers film sur Netflix en 2018, reprendrait son rôle de Noah Flynn dans deux suites qui sont sorties en 2020 et 2021. Le personnage est celui pour lequel Elordi est le plus connu en dehors de son rôle principal de Nate Jacobs dans l’émission à succès HBO Euphorie.

La cabine des baisers est basé sur le livre du même nom de Beth Reekles. Dans une nouvelle interview avec GQ, Elordi explique comment il a essentiellement traité le livre comme un « texte sacré », en utilisant ses descriptions de son personnage pour façonner la façon dont il représenterait Noah à l’écran. Quand il a remarqué que la version de la série Netflix de Noah n’était pas conçue pour être un fumeur, Elordi a crié au scandale. L’acteur dit qu’il a fait pression pour que cela change car il voulait que son portrait soit aussi précis que possible.

« Je me souviens avoir dit : ‘Il fume dans le livre. J’ai besoin de fumer. Il a besoin de cigarettes. C’est un mauvais garçon. J’étais comme, ‘C’est des conneries!’ Je me souviens être allé à la guerre pour ça. Je me disais: ‘Est-ce qu’on ment aux putains de millions de jeunes de 14 ans là-bas? Ce mec fume de la nicotine. C’est écrit ici à la page quatre – regardez ! J’imagine que les gens étaient comme, ‘Jésus putain de Christ. Est-ce que ce gars est sérieux?

Il n’est pas rare que des acteurs fassent pression pour que leurs personnages soient dépeints comme des fumeurs de cigarettes. Il n’y a pas si longtemps, Colin Farrell a révélé comment Warner Bros. ne lui avait pas permis de fumer comme son incarnation du Pingouin dans le film de super-héros Le Batman. La plupart des versions du supervillain semblent être représentées comme des fumeurs, et Farrell a estimé que sa version de Penguin devrait également être vue en train de souffler. Comme il l’a expliqué via Jake’s Takes sur YouTube :

« Je me suis battu vaillamment pour un cigare, j’ai même dit à un moment ‘puis-je l’avoir éteint’ et ils étaient comme non. L’Oz que nous rencontrons n’a pas incarné l’énergie du Pingouin que nous reconnaissons dans les bandes dessinées sources et dans les films précédents, donc je verrai si ça recommence. J’adorerais l’explorer parce qu’il n’est pas un sous-patron, ce n’est pas un patron, c’est juste un soldat de Falcone à ce stade. Mais il a une grande ambition et rêve de faire de grandes grandes choses ».