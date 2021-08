Jacob Elordi : ses prochains projets

Jacob Delafon - Robinet lavabo mitigeur July avec système de vidage

Choisissez le mitigeur lavabo Jacob Delafon de la gamme July, à la fois sobre et tendance, parfait pour vos projets de rénovation. Points forts : Savoir faire et qualité Jacob Delafon Système d économies d eau, débit réduit Système de réduction des fluctuations de température Respectueux des normes environnementales et sanitaires Chrome éclatant Entretien simplifié Design épuré et tendance 100% Français Garantie : 5 ans Caractéristiques : Type mitigeur thermostatique à bec bas Type d installation 1 trou Fourni avec système de vidage par tirette latérale Mécanisme muni d une cartouche de type C3 en céramique Longeur : 11.4 cm Hauteur sous bec : 5 cm Débit d eau : 10 l/min Poids : 1.6 kg Référence : E98258-CP Pour plus d informations vous pouvez consulter la fiche technique .