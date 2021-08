Jacob Elordi remercie Joey King, l’équipe et les fans dans un message d’adieu émouvant Kissing Booth 3

« J’ai vu et fait des choses que je n’aurais jamais cru possibles grâce à ces films et plus important encore grâce à vous tous. »

Comme la finale Cabine de baisers le film arrive sur Netflix, les stars disent au revoir à la série de films qui a battu tous les records et merci aux fans qui ont rendu tout cela possible.

Joey King, Joel Courtney et Jacob Elordi reviennent tous en La cabine de baisers 3 pour une dernière fois en tant qu’Elle, Lee et Noah. Le film conclut la saga rom-com en vrai Cabine de baisers mode, avec Elle prenant sa décision concernant l’université et le sort de sa relation avec Noah.

Aller sur Instagram Stories avant la sortie de La cabine de baisers 3, Jacob Elordi a partagé une série d’images de son passage sur le tournage du troisième et dernier film, aux côtés d’un remerciement aux fans ainsi qu’à sa co-star et ex-petite amie, Joey.

Jacob Elordi partage un message d’adieu pour The Kissing Booth 3. Photo : Kevin Winter/2021 MTV Movie and TV Awards/Getty Images pour MTV/ViacomCBS, @jacobelordi

Au-dessus de la première image, qui était une photo en noir et blanc du panneau d’Hollywood, Jacob a écrit : « Demain, le dernier @thekissingboothnetflix sort. J’ai vu et fait des choses que je n’aurais jamais cru possibles grâce à ces films et surtout merci à vous tous.

« Je serai éternellement redevable à vous tous pour votre soutien et votre amour au cours de ces années. Aux merveilleux acteurs et à l’équipe de travail acharnée et à la belle Afrique du Sud, je dis merci ❤ Voici quelques souvenirs de mon séjour ici. Amour toujours, Jacob. »

Parmi les images figuraient des selfies, des photos des acteurs et de l’équipe (y compris Joel Courtney dans sa tenue de princesse Peach) et des photos prises sur le plateau en Afrique du Sud, où les films ont été en partie tournés.

Jacob Elordi dit au revoir à The Kissing Booth. Photo : @jacobelordi

Dans la dernière diapositive, Jacob a partagé une image du tout premier film d’Elle et Noah debout à la cabine des baisers, où tout a commencé.

À côté de la photo, Jacob a remercié Joey King en écrivant : « Et un depuis le début @joeyking. Merci à vous tous ❤ »

Jacob Elordi remercie Joey King après le dernier film de Kissing Booth. Image : Netflix via @jacobelordi

En 2020, Jacob et Joey ont expliqué ce que c’était que de reprendre le travail sur Les Kiosques des Baisers 2 et 3, et travailler ensemble après leur séparation.

Joey a admis le Ambiance avec Lauren Elizabeth podcast que retrouver Jacob pour le deuxième film était « une expérience folle » mais « en valait la peine ». Les fans ont également noté que Jacob avait regardé des photos de son temps avec Joey lors du tournage du premier film afin de se mettre dans le bon état d’esprit pour tourner les suites.

Et ça valait le coup, ça l’était. La cabine de baisers 3 est maintenant sur Netflix, et c’est un chapitre de clôture émouvant pour Elle et Noah, et Joey et Jacob.

