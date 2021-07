Jacob Elordi n’est plus : qui est le petit ami de Joey King

La chimie qu’ils ont transmise Joey roi et Jacob Elordi comme Elle Evans et Noah Flynn dans Le stand des baisers c’était indéniable. Dès le premier instant, les acteurs se sont parfaitement entendus au point que leur relation a dépassé la fiction et, pendant une année entière, ils ont été l’un des couples les plus adorables du moment puisque le film dans lequel ils ont joué était dans toute sa splendeur, tout comme que leur carrière.

Jacob Elordi et Joey King étaient Elle et Noah. Photo : (IMDB)



Cependant, comme tout commence, tout se termine et Joey roi et Elordi a décidé de prendre des chemins totalement différents. De son côté, quelques mois après leur séparation il a été aperçu très affectueux avec Zendaya, mais entretient actuellement une relation avec Kaia Gerber, pendant qu’elle reconstruisait sa vie avec un jeune homme nommé Steven Piet.

Quant à leur relation, King a décidé de garder un secret très différent de celui qu’il avait lorsqu’il était en couple avec Elordi. C’est pourquoi, il était beaucoup plus facile d’éviter les paparazzi bien que, bien sûr, le fait que Piet ne soit pas une personnalité publique était un avantage pour pouvoir continuer à faire profil bas jusqu’à l’arrivée de la quarantaine.

La première carte postale que Joey King a partagée avec Steven Piet.



C’est ça, c’est pendant le confinement préventif que Joey a décidé de publier la première photo avec Piet. Bien que la première fois qu’ils ont été montrés en public, c’était sur le tapis rouge des Emmy Awards 2019, où elle a été nominée pour la meilleure actrice pour son rôle principal dans L’acte, l’interprète n’a jamais évoqué leur relation devant les caméras.

Qui est Steven Piet ?

Originaire de Chicago, Steven n’est ni un acteur ni une personnalité publique, mais il travaille dans l’industrie en tant que producteur et réalisateur de films. C’est d’ailleurs ce métier qui l’a amené à avoir sa relation actuelle puisqu’il a été directeur de deux chapitres de L’acte, l’histoire vraie mettant en scène Joey avec Patricia Arquette.

Joey King a continué à partager des photos avec Steven.



Cependant, avant son arrivée dans ce drame psychologique, Piet a également réalisé et écrit oncle jean, était un producteur de Voleurs de nuit et a été directeur de la photographie, technicien en imagerie numérique et monteur sur d’autres projets. Cette polyvalence dans ses emplois est due au fait qu’il a étudié le cinéma au Savannah College of Art and Design en Géorgie, pour ensuite déménager à Los Angeles et réussir dans l’industrie.

Actuellement, sa relation avec Joey roi Cela l’a fait connaître du public, mais malgré tout, il parvient à garder son profil bas. Bien sûr, elle fait déjà partie de la famille King au point qu’elle a des photos avec tout le clan et est même sortie avec ses sœurs.