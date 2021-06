Jacob Elordi fête ses années de succès

Avec la trilogie de La cabine des baisers, Netflix a sauté de l’histoire commune des adolescents. Les films, qui suivent la vie d’Elle Evans (Joey King) sont un classique actuel et, par conséquent, l’ensemble du casting est catapulté vers une renommée internationale attirant petits et grands. C’est, tout comme King, ses co-stars Jacob Elordi, l’interprète de Noah Flynn et Joel Courtney, qui incarne Lee Flynn, font désormais partie des trios préférés de la plateforme.

Jacob Elordi dans son rôle de Noé. Photo : (Netflix)



C’est pourquoi, à chaque fois qu’un des protagonistes de La cabine des baisers célébrer une date spéciale, les fans n’hésitent pas à les honorer. Et c’est exactement ce qui se passe aujourd’hui, 26 juin, avec Jacob Elordi, qui fête ses 24 ans au milieu de la réussite professionnelle puisque aussi, en plus de la trilogie du géant du streaming, il fait partie du casting de Euphorie, la série avec Zendaya.

Né à Brisbane, en Australie, Jacob est le fils de John et Melissa Elordi, a trois sœurs aînées et même des ancêtres espagnols. C’est un fait que vous avez probablement oublié, mais la relation avec la langue espagnole vient de sa mère. Quant à sa carrière d’acteur, il s’intéresse au domaine dès son plus jeune âge et participe à de nombreuses pièces de théâtre à l’école.







Même ainsi, son grand saut vers le grand écran a eu lieu lorsqu’il a participé à Pirates des Caraïbes : La revanche de Salazar, un film dans lequel il était figurant, mais avec lequel il décrochera son prochain rôle principal dans La cabine des baisers. Cette production Netflix est celle qui nous a fait découvrir Jacob Elordi dans toute sa splendeur, puis ses prouesses ont continué à être démontrées dans la série dramatique Euphorie de HBO où il a donné vie à Nate Jacobs.

Fan de rugby, sport qu’il pratique souvent, et de motos, Jacob Elordi Il est également écrivain et mannequin. De plus, à son jeune âge et ses caractéristiques multiformes le conduisent déjà à devenir l’une des nouvelles promesses d’Hollywood et, bien sûr, l’un des jeunes galants les plus aimés.