Jacob Elordi et Taylor Zakhar Perez sont-ils des rivaux dans la vraie vie ?

Le stand de baisers 3 signifiait la fin de l’histoire qui raconte l’amour entre Noah Flynn et Elle Evans, joué par Jacob Elordi et Joey King. Les deuxième et troisième volets de la franchise retrouvent la jeune femme au cœur partagé entre les prétendants Noah et Marco Peña. Ce dernier personnifié par taylor zakhar perez. Le film montre une grande rivalité entre les galants qui ne veulent pas partager les sentiments d’Elle. L’inimitié a-t-elle transcendé l’écran ?

L’occasion s’y prêtait : célébrer la fin de Le stand des baisers, Taylor a décidé de partager sur ses réseaux sociaux un post avec des images des coulisses du film et de remercier de manière très spéciale tous ses camarades de casting. Mystérieusement, Jacob Elordi a été mis à l’écart par son partenaire au poste.

Vraie rivalité ?

Le texte de taylor zakhar perez grâce à Netflix pour la production des films, l’auteur des livres et Joey pour l’avoir défié et pour avoir donné l’exemple, sur et en dehors du plateau. Les remerciements sont ajoutés avec différentes figures telles que celles responsables du choix de l’acteur pour le rôle de Cadre ou un groupe de noms avec lesquels « ils ont partagé des rires ensemble ». Jacob? Tout!







Les partisans de l’acteur ont fait écho à l’omission de Jacob Elordi dans le texte et partagé différentes réponses pointant sur la rivalité des acteurs, à l’écran et en dehors. « Jacob a quitté le chat », « Je pense que toi et Jacob êtes des ennemis dans la vraie vie », « N’avez-vous pas mentionné Jacob? » O « Problèmes avec Jacob? » étaient certains des messages.

La vérité est que rien ne suggérait une véritable rivalité entre les jeunes acteurs qui ont participé à ce triangle amoureux fictif avec Joey roi. Plusieurs fois, les interprètes d’une production ont des différends dus à des conflits d’ego ou à un manque de professionnalisme. Cependant, cela ne semble pas être le cas. Croyez-vous à l’inimitié entre Jacob et Taylor ?