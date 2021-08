in

Jacob Elordi dit que la saison 2 d’Euphoria est une « émission complètement différente »



23 août 2021, 12:50

« C’est juste, c’est fou. Mais c’est comme un spectacle complètement différent. »

Euphorie



la saison 2 revient enfin sur nos écrans, on dirait que tout est sur le point de changer pour nous et nos personnages préférés.

Cela fait maintenant plus de deux ans que



Euphorie



la saison 1 a été diffusée et, bien qu’il faille encore un certain temps avant que la saison 2 n’arrive avec les réponses dont nous avons désespérément besoin de cette finale traumatisante, le casting a déjà partagé des teasers de ce à quoi les fans peuvent s’attendre pour la deuxième sortie.

Nous savons déjà que cela ne va « pas être amusant à regarder » grâce au tease de Zendaya, et maintenant Jacob Elordi a laissé entendre que la nouvelle saison sera complètement différente de la première.

Jacob Elordi taquine Euphorie saison 2. Photo : Kevin Winter/Getty Images pour MTV/ViacomCBS, HBO via Alamy

Jacob est apparu le



Jimmy Kimmel en direct



récemment, et a renversé le



Euphorie



en forme de haricots à l’hôte d’invité et



Famille moderne



la vedette Julie Bowen.

« Nous tournons en ce moment », a-t-il déclaré. « Nous avons été… Je tournais hier, je filme demain. C’est fou. C’est juste, c’est fou. Mais c’est comme une série complètement différente. »

Spectacle complètement différent ? Encore plus sauvage que la première saison ?



Euphorie



la saison 2 va nous bouleverser, n’est-ce pas ?

Parallèlement au teaser que Nate sera, une fois de plus, « moins vêtu » dans la saison 2, c’est tout ce que Jacob a pu révéler sur son personnage et les épisodes à venir sans trop en dévoiler. Et en révélant cette friandise juteuse, Jacob a également magistralement fait un écart à la question de Julie sur qui pourrait mourir ou être tué dans la saison 2. (Je suis



mendicité



vous, s’il vous plaît, ne tuez pas Fès.)

La dernière allumeuse de Jacob survient quelques semaines après que Zendaya a largué la bombe qui



Euphorie



la saison 2 « ne va pas être amusante à regarder ». S’adressant à Teen Vogue, Zendaya a taquiné: « C’est une saison difficile, je suis un peu en plein milieu. »

« Ça va être dur et ça va être dévastateur parfois », a-t-elle ajouté, « mais je pense que Rue mérite vraiment toute cette attention en ce qui concerne son personnage, car je pense qu’elle représente beaucoup pour tant de gens. Et j’espère rendre ces gens fiers avec nos représentations de Rue [and] où vont tous les personnages. »

Elle a poursuivi: « Je pense que cette saison ne sera pas facile, cependant. Ce ne sera pas une montre amusante, je ne pense pas. Parfois. »

Il n’y a pas de date de sortie confirmée pour



Euphorie



la saison 2 encore. Le casting est toujours en tournage, ce qui signifie que nous pouvons probablement nous attendre à une date de sortie à un moment donné en 2022.

