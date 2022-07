Jacob Batalon pousse les crocs dans la bande-annonce de la série Reginald the Vampire

La nouvelle bande-annonce de SyFy’s Réginald le vampire révèle Jacob Batalon au milieu de sa transformation en créature de la nuit… qui vous donnera 25 dollars pour le laisser boire votre sang. Dans la série comique d’horreur, le Spider-Man : Pas de retour à la maison star devient un vampire, bien qu’il semble conserver sa personnalité socialement maladroite. L’émission sera présentée en première sur SyFy le 5 octobre 2022 et vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

La série est basée sur la série de livres originale de Johnny B. Truant. Il met en vedette Jacob Batalon dans Reginald Andres, Mandela Van Peebles dans Maurice Miller, Em Haine dans Sarah Kinney, Savannah Basley dans Angela, Aren Buchholz dans Todd, Marguerite Hanna dans Ashley et Thailey Roberge dans Claire. Vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous.

Imaginez un monde peuplé de vampires beaux, en forme et vaniteux. Reginald Andres y plonge tête baissée en tant que héros improbable qui devra surmonter tous les types d’obstacles – la fille qu’il aime mais avec laquelle il ne peut pas être, un manager tyran au travail et le chef vampire qui veut sa mort. Heureusement, Reginald découvre qu’il possède lui-même quelques pouvoirs non reconnus. Un nouveau spectacle avec beaucoup de cœur et juste assez de sang, « Reginald le vampire » prouve que la vie des morts-vivants est tout aussi compliquée que la vie elle-même.

L’émission est produite par Great Pacific Media Inc, Modern Story Company, December Films et Cineflix Studios. Il est produit par Harley Peyton, Jeremiah Chechik, Todd Berger, Lindsay Macadam, Brett Burlock et Peter Emerson.

L’auteur Johnny B. Truant voulait faire tourner les vampires

« Il s’agit d’un gars qui est très en surpoids et qui n’est pas en forme quand il s’est transformé en vampire », avait précédemment déclaré Truant à propos de l’histoire du concept. « L’idée est venue sur un podcast que je co-anime lorsque nous nous sommes demandé pourquoi les vampires sont toujours » parfaits et beaux « . Est-ce que le vampirisme vous rend vraiment mince ? Ou est-ce qu’il vous fige là où vous êtes ? Donc ce livre commence par cette prémisse : et si vous étiez transformé en « gros vampire » et gelé ainsi pour l’éternité ?





Truant a ajouté: « Reginald est un gars qui est assez déprimé au début du roman, mais qui grandit à mesure que nous en apprenons plus sur lui. C’est un gars de 350 livres qui travaille dans une entreprise de fournitures de fitness avec un groupe d’hommes à l’air parfait. Quand il devient un vampire, il se sent à nouveau harcelé par les vampires « parfaits », mais se rend vite compte qu’il a des capacités qui leur manquent… et qu’il les a à la pelle. »

Reginald le vampire a été conçu à l’origine comme le Grosse Vampire séries de livres. Il a fait ses débuts en 2012 et s’est étalé sur six versements, consistant en Grosse Vampire, Le goût du poulet, Tout ce que tu peux manger, Plus dur Meilleur Plus gros Plus fort, Fatpocalypseet La survie du plus gros. Les livres engendreraient également la série dérivée Le vampire Mauricemais Réginald le vampire est la première adaptation en direct des œuvres littéraires de Truant.





Réginald le vampire premières sur SyFy le 5 octobre 2022.