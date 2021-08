Jacob Anderson est Louis de Pointe du Lac dans l’interview d’AMC avec l’émission de télévision Vampire

AMC Entretien avec le vampire a trouvé son Louis de Pointe du Lac. Par Variety, l’acteur Jacob Anderson — surtout connu pour son rôle de Grey Worm dans la série fantastique de HBO Game of Thrones — vient d’être choisi comme Louis dans le prochain Entretien avec le vampire Séries télévisées. Il est le deuxième acteur à être officiellement annoncé à la suite de récents rapports selon lesquels Sam Reid embarque dans le projet en tant que camarade vampire Lestat.

Auparavant joué par Brad Pitt dans l’adaptation cinématographique de 1994, Louis servira de personnage principal aux côtés de Lestat de Reid. Il est le vampire titulaire avec qui un journaliste parle de l’histoire de sa vie, racontant comment il a été transformé en vampire et encadré par Lestat de Lioncourt. Bien que peu de choses aient été révélées sur l’intrigue de la série AMC, on s’attend à ce qu’elle suive un scénario similaire avec les personnages emblématiques des vampires.

Jacob Anderson peut être reconnu par Game of Thrones téléspectateurs pour son rôle de Grey Worm, un ancien esclave qui sert de bras droit pour Daenerys Targaryan d’Emilia Clarke. Il était l’un des très rares personnages principaux à atteindre la fin de la série en vie, vu pour la dernière fois dans le dernier épisode de la série. Anderson a également été annoncé comme nouveau membre de la distribution pour la prochaine saison de Docteur Who avec ses précédents génériques de télévision, y compris Broadchurch et Épisodes. L’année dernière, Anderson a sorti un album en tant que chanteur sous le pseudonyme de Raleigh Ritchie.

L’année dernière, AMC a acquis les droits de la série de livres IThe Vampire Chronicles d’Anne Rice. Qui comprend Entretien avec le vampire, qui est devenu le premier spectacle basé sur les livres à entrer en développement. Le câbleur a déjà commandé huit épisodes de l’adaptation en direct et prévoit de lancer la série en 2022 sur AMC et AMC Plus. Récemment, AMC a également ouvert une salle des écrivains pour aider à développer une spin-off basée sur La vie des sorcières de Mayfair.

Rolin Jones sera scénariste et showrunner sur Entretien avec le vampire dans le cadre de son accord global avec AMC Studios. Jones est également producteur exécutif aux côtés de Mark Johnson, Anne Rice et Christopher Rice. Alan Taylor est à bord pour diriger les deux premiers épisodes et servira également de producteur exécutif.

« En 1973, une mère en deuil et une écrivaine extraordinaire ont commencé ce qui allait devenir le meilleur roman de vampires jamais écrit, tout le respect pour M. Stoker », a déclaré Jones dans un communiqué lorsque la série a été éclairée. « Près de cinquante ans plus tard, nous savons ce que l’on attend de nous. Nous savons à quel point ce livre et les suivants comptent pour leur énorme base de fans. Nous vous sentons au-dessus de nos épaules alors que nous entretenons le Savage Garden. Louis et Lestat sortent de se cacher et nous avons hâte de les réunir avec vous. »

Dan McDermott, président de la programmation originale pour AMC Networks et AMC Studios, a ajouté : « C’est un jour que nous attendons avec impatience depuis que nous avons acquis cette légendaire collection Anne Rice il y a un peu plus d’un an. »

AMC n’a pas fixé de date de première pour Entretien avec le vampire en ce moment. Avec deux des principales stars désormais inscrites, d’autres membres de la distribution et des mises à jour supplémentaires devraient être annoncés dans un proche avenir. Cette nouvelle nous vient de Variety.

