Jacky n’en revient pas de quitter Acapulco Shore 8

Acapulco Rive 8 continue de parler et bien qu’il ne reste que quelques chapitres à la série pour dire au revoir à cette saison, la vérité est que l’émeute et la controverse se poursuivent. Surtout dans le épisode 13 de mardi dernier quand Jacky a finalement quitté le manoir d’Acapulco avec son seul allié Fernanda. Après la discussion animée avec Jaylin Dans les chapitres précédents, le rivage le plus troublé n’avait d’autre choix que de partir pour de bon. Maintenant que, oui, ne s’est pas bien assis du tout. Vue.

Jacky et Fer d’Acapulco Shore 8

Le rivage a décidé de mettre fin au séjour de Jacky à Rive d’Acapulco et elle n’avait d’autre choix que de faire ses valises le plus rapidement possible pour quitter le manoir. Il est allé avec une amie Fernanda et, bien que, lever du soleil essayé de faire les passes, le membre à terre qui a eu le plus de combats cette saison n’a pas voulu écouter. En fait, elle a quitté Acapulco assez en colère.

« Je voudrais qu’elle parte avec un peu d’amour et pas seule »dit Alba. Mais Jacky ne le croyait pas du tout. « C’est une putain de déloyale. Et ces gens ne rentrent nulle part car tôt ou tard ils se feront connaître« La vérité est que même s’ils se sont embrassés en sortant, les choses ne se sont pas bien passées du tout.

En revanche, les fans de la série ne font pas confiance à l’amitié entre Jacky et Fer. A tel point que beaucoup supposent qu’il ne l’a pas accompagnée dans cette sortie du manoir parce qu’elle aimait son amie mais parce que cela lui convenait. La vérité est qu’aucun des deux ne sera dans les prochains chapitres qui seront la fin de cet épisode de Rive d’Acapulco.

Même si c’est sur le point de se terminer tv a déjà confirmé qu’une version de cette réalité en provenance du Brésil sera diffusée et qu’elle recevra le nom de Bord de rivière. Il n’a pas encore de date de sortie stipulée, mais on pense que ce sera dans les prochains mois de cette année. Jusqu’à présent, la série peut être vue à la fois sur la chaîne stéréo et aussi sur primordial +, une plateforme de streaming arrivée en Amérique latine début 2021.