Jacky face au verdict final dans Acapulco Shore 8 : à quelle heure regarder l’épisode 13

Rive d’Acapulco Il continue avec plus de controverses, de conflits et de combats dans son grand manoir. Ce n’est pas pour moins. Faisant partie des séries les plus écoutées depuis sa création en 2014, la chaîne a décidé de la poursuivre pour un total de 8 saisons. La dernière touche à sa fin, mais il reste encore beaucoup à voir. En fait, l’épisode 13 sera très important pour un personnage en particulier. Ici, on vous dit tous les détails de ce nouvel opus et, en plus, on vous rappelle ses horaires d’ouverture.

Comment sera l’épisode 13 d’Acapulco Shore 8 ?

le épisode 13 de Acapulco Rive 8 ce sera un avant et un après pour Jacky. Le rivage le plus conflictuel de toute la saison fera face au verdict final et il sera révélé si elle quittera ou non le super manoir d’Acapulco. Que lui est-il arrivé pour en arriver là ? C’est qu’après la supposée zone de paix qu’elle avait promise dans les chapitres précédents, la jeune femme a de nouveau affronté l’un de ses compagnons.

A cette occasion, c’est arrivé avec Jaylin. Bien qu’ils ne s’étaient jamais battus, le dernier aller-retour était vraiment terrifiant et a fait parler les membres du rivage. Et, apparemment, beaucoup ont déjà pris par parti. En fait, plusieurs de ses camarades de classe voulaient qu’il Fer, seul allié de Jacky, trahissez Jacky une fois pour toutes.

Par contre, dans l’épisode précédent, Jacky a essayé de parler à lever du soleil et aussi régler ses conflits passés, mais elle n’a pas eu trop de réponses. La vérité est qu’aujourd’hui, on saura si, en vérité, elle est prête à quitter le manoir pour toujours ou à promettre à nouveau qu’elle ne se battra avec aucun de ses compagnons.

Heure d’ouverture de l’épisode 13 d’Acapulco Shore 8

La semaine dernière Rive d’Acapulco ont dû sortir avec un horaire spécial en raison du MTV MIAW 2021, mais ce mardi ils reviennent à leur horaire habituel. le épisode 13 de la série peut être vu à 22h00 dans toute l’Amérique latine via la chaîne musicale et simultanément via la plateforme Paramount +, où toutes les saisons précédentes sont également disponibles.