Jackie Lane meurt, la star de Doctor Who avait 79 ans

Fans de la série télévisée de science-fiction Docteur Who a pleuré la perte de l’un des tout premiers compagnons du Seigneur du Temps, Jackie Lane, décédé à l’âge de 79 ans. Lane est apparue aux côtés du premier docteur de William Hartnell dans le rôle de Dodo Chaplet. La nouvelle a été tweetée sur le site officiel Docteur Who Page Twitter, qui a écrit: « Nous sommes tristes d’apprendre que Jackie Lane est décédée, elle a joué le compagnon du premier docteur Dodo Chaplet. »

Nous sommes tristes d’apprendre que Jackie Lane est décédée, elle jouait le compagnon du Premier Docteur Dodo Chaplet ❤️ pic.twitter.com/2PzirZvwP5 – Docteur Who (@bbcdoctorwho) 23 juin 2021

Pour ceux qui n’ont pas été familiarisés avec les premières années de Docteur Who, Jackie Lane rejoint dans la troisième saison en 1966, et bien qu’il soit un favori des fans, son personnage n’est apparu que dans 19 épisodes et beaucoup pensaient qu’il s’écartait de la série qu’elle ne méritait pas. Malgré une sortie anticipée de la série, elle est revenue plusieurs fois dans la franchise par d’autres moyens, par exemple en enregistrant un message spécial pour le 50e anniversaire de la série.

Joindre Docteur Who en tant que l’un des premiers compagnons de Hartnell, le petit nombre d’apparitions de Dodo a été encore réduit en raison de son temps passé dans la série à partir de la période où de nombreuses bandes maîtresses ont été perdues ou écrites par la BBC, qui fait la série. À l’époque, de nombreuses séries et émissions classiques ont été supprimées en raison de la nécessité de réutiliser les bandes, et personne dans les années 1960 ne pensait vraiment qu’il serait nécessaire d’archiver la plupart des séries qu’ils ont faites, donc n’a eu aucun problème à s’en débarrasser. épisodes que de nombreux fans aimeraient maintenant mettre la main sur. Parmi les épisodes de Lane, seuls 11 sont désormais disponibles dans les archives, les 8 autres ayant été effacés et les copies n’ont jamais été retrouvées.

Alors que la nouvelle du décès de l’actrice se répandait, il n’était pas surprenant que de nombreux fans aient répondu avec sympathie et exprimé leur tristesse face à la perte. Les épisodes originaux classiques de la série sont l’endroit où les règles de la série ont été établies et ont été à la base de la série de science-fiction la plus longue de l’histoire de la télévision. De nombreux fans ont eu leur propre façon de rendre hommage à l’actrice, notamment en revoyant les épisodes disponibles la mettant en scène.

Les hommages ont afflué de la part des fans de Docteur Who, avec un écrit: « Très très bouleversé de voir la triste nouvelle concernant la compagne de Doctor Who Jackie Lane. Je ne peux pas mentir, j’ai toujours aimé Dodo, et elle était dans une série d’histoires. Qu’elle RIP. » Un autre a ajouté ses sentiments avec: « Incroyablement triste d’apprendre le décès de Jackie Lane. Beaucoup d’un Docteur Who fan considérerait ses aventures dans l’espace et le temps comme l’une des nombreuses ères de confort du programme, et plusieurs de ses histoires comme l’une des meilleures qu’elle ait à offrir. »

Lane a fait plusieurs apparitions à la télévision et à la radio avant de jouer son rôle le plus célèbre, mais après avoir quitté la série, elle a décidé de s’éloigner du théâtre pour commencer à travailler comme agent de théâtre, représentant un certain nombre de visages célèbres, y compris un futur. Docteur Who acteur, Tom Baker. Une autre perte triste, et les pensées vont à sa famille pendant ce temps.

Sujets : Doctor Who, Avis de décès