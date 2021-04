Jackie Chan remercie les fans pour tous leurs voeux pour son 67e anniversaire

Jackie Chan remercie ses fans pour tout leur soutien avec des milliers de messages d’hommage et de bons vœux affluant sur les réseaux sociaux en l’honneur de son 67e anniversaire. De ses films d’arts martiaux populaires à Hong Kong au Heure de pointe et Kung Fu Panda franchises, Jackie Chan a des fans de tous âges dans les hémisphères oriental et occidental. Inutile de dire que des vœux sont venus toute la journée de partout dans le monde.

«Joyeux anniversaire Jackie Chan. Énorme fan pour toujours», écrit un fan, postant une image de Jackie prenant la pose. « Joyeux anniversaire au plus grand cascadeur que le monde ait jamais connu: #JackieChan! » lit un autre tweet, en joignant un GIF de certaines des cascades de Chan.

Joyeux anniversaire Jackie Chan. Énorme fan pour toujours. ❤

Joyeux anniversaire au plus grand cascadeur que le monde ait jamais connu: #JackieChan!

«Joyeux anniversaire à ma superstar mondiale la plus chère, jamais inspirante, Jackie Chan», dit quelqu’un d’autre. « Un nombre incalculable de fractures, de chirurgies juste pour nous faire sourire. Vive la thalivaaa !!!! On se souviendra de vous pour toujours dans le cinéma mondial. »

Joyeux anniversaire à ma plus grande superstar mondiale, JackieChan ❤️🔥🔥. Un nombre incalculable de fractures, de chirurgies juste pour nous mettre un sourire sur le visage 🥺😍. Vive la thalivaaa !!!! On se souviendra de vous pour toujours dans le cinéma mondial ❤️#HappyBirthdayJackiechan

Un autre fan a tweeté: « Yooooo Happy B-Day #JackieChan apprécie vraiment tes compétences, ton style, ta comédie lol ainsi que ton dessin animé !!! »

Yooooo Joyeux B-Day #JackieChan Profitez vraiment de votre compétence, de votre style, de votre comédie lol ainsi que de votre dessin animé !!! 👊

En publiant des illustrations de Chan, un autre fan écrit sur Twitter: « Aujourd’hui, c’est [Jackie Chan’s] date d’anniversaire! Un grand merci à cet homme pour toutes ses années à faire rire les gens et à admirer tant de films! «

Touché par tout cela et par d’innombrables autres messages qui arrivent encore rapidement, Chan s’est rendu sur son blog pour publier un message de remerciement sincère pour le soutien qu’il a reçu tout au long de la journée. le Drunken Master star a écrit: « C’est à nouveau cette période de l’année et j’ai reçu tellement de messages et de bons vœux. Je voudrais dire un merci sincère à tous mes amis et fans du monde entier pour vos chaleureux souhaits d’anniversaire. ! L’année dernière, tout a été interrompu à cause du COVID-19 et heureusement, les choses commencent à revenir à la normale. «

Fournissant une mise à jour positive sur sa santé, Chan ajoute: « Beaucoup de gens m’ont posé des questions sur le mal de dos que j’ai eu plus tôt. Je veux juste que tout le monde le sache, ne vous inquiétez pas! Je me sens beaucoup mieux. maintenant. Je suis allé au centre de formation de l’équipe JC Stunt aujourd’hui pour me préparer et m’entraîner pour mon prochain film.

« Honnêtement pour moi, travailler pour mon anniversaire, c’est comme donner à mon anniversaire le plus grand respect de ma vie. Ha ha! Surtout après avoir pensé aux jours où j’ai arrêté de travailler à cause de la pandémie, pouvoir recommencer à travailler est considéré comme très chanceux. » dit aussi. « J’espère aussi que tout le monde appréciera ces moments heureux et encourageants. Merci encore pour tous vos messages d’anniversaire! Souhaitant à tous paix, bonheur et bonne santé! »

Il n’y a qu’un seul Jackie Chan, qui a toujours été un plaisir de regarder à chaque fois qu’il est à l’écran. Joyeux anniversaire à Jackie Chan! Espérons que son 67e anniversaire a été l’un des meilleurs à ce jour pour la Grabuge dans le Bronx Star. Pour entendre plus directement l’acteur et artiste martial préférés des fans, le blog de Chan peut être lu sur JackieChan.com.

Joyeux anniversaire Jackie Chan !!! Drunken Master 2 – Jackie Chan contre Ken Lo

Joyeux anniversaire JACKIE CHAN

Joyeux anniversaire à Jackie Chan, une icône dont le travail de cascade impressionnant et la grâce acrobatique ont établi une nouvelle norme pour le spectacle d'action! Regardez notre série de 8 films avec Jackie Chan sur @criterionchannl, y compris son blockbuster mégahits POLICE STORY et sa suite!

Joyeux anniversaire à l’une de mes icônes d’enfance

Jackie Chan

Joyeux anniversaire à l'une de mes icônes d'enfance

Jackie Chan

un vrai dur à cuire qui est aussi toujours le meilleur Chun-Li à l'écran que nous ayons jamais eu (et le fera probablement jamais)#HappyBirthdayJackieChan

Nous avons toujours appris une leçon de chaque épisode.

Mon enfance était élite avec une telle qualité. 🎉

Joyeux anniversaire Jackie Chan. 🎂 – Jane Tracy 👩‍💻 (@TracyCss) 7 avril 2021

