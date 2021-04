Jackie Chan fête ses 67 ans d’Hollywood: pourquoi a-t-il pris cette décision?

Jackie Chan, née le 7 avril 1954 à Hong Kong, fête ses 67 ans ce mercredi et sur les réseaux sociaux, de nombreux fans en ont fait écho pour lui envoyer un message, car c’est l’un des acteurs les plus aimés et reconnus pour ses multiples rôles au cinéma. Il a reçu diverses décorations au cours de sa carrière, telles que une place sur l’avenue des stars de Hong Kong, sur le Hollywood Walk of Fame et un Oscar d’honneur en 2015.

Un trait que tout le monde aime Chan kong-sang, son vrai nom, c’est que dans la plupart des films d’action dans lesquels il a joué, il a fait ses propres cascades, quelque chose qui signifiait beaucoup de blessures: luxation de la cheville, fissure de la hanche, entorse du genou et fracture du crâne lors du tournage de L’Armure de Dieu (1985) qui l’a laissé au bord de la mort lorsqu’il est tombé d’un arbre.

Jackie a étudié les arts martiaux, la musique et la danse à l’Institut de recherche sur l’opéra chinois et fait ses débuts sur grand écran en 1962 avec Big and Little Wong Tin Bar, et a continué dans son pays avec plus de rôles de soutien. En 1980, il arrive à Hollywood pour différents projets, mais ce n’est que dans les années 90 qu’il parvient à conquérir ces nouvelles terres et à se positionner au sommet..

Projet A II, Police Story 2, Armor of God II: Option Condor, Police Story 3: Super Cop, The Drunken Master II, Police Story IV: First Strike, Rumble in the Bronx et Heure de pointe ils sont quelques-uns des grands titres qui l’ont propulsé au rang d’artiste populaire. Au début du siècle, il a continué sur la même voie avec plus de productions telles que Qui suis-je, espionne par accident, Shanghai Noon, une suite de Heure de pointe et Autour du monde en 80 jours, mais tout cela a pris fin.

À la fin de la première décennie, il a complètement changé de style et il a participé à des longs métrages différents de ceux auxquels nous étions habitués. La dernière chose qu’il a faite en Amérique a été L’implacable en 2017, et a commencé à dire au revoir à Hollywood par choix, depuis qu’il a dit qu’ils l’ont approché, mais pour jouer le même rôle que toujours. Dans un article avec Filmelier déclaré: «Je veux m’assurer que chaque année le public puisse voir autant de facettes différentes de Jackie Chan. J’aimerais que le public me voie comme un acteur capable de faire de l’action, pas seulement comme une star d’action. Je n’aime pas me répéter. . « .

Ses dernières œuvres étaient Bleeding Steel, Namiyam Le film Lego Ninjago et Souhait dragon. Dans ces deux derniers titres, il a fait sa participation en tant que doubleur. En outre, fait un film avec Arnold Schwarzenegger appel Masque de fer, mais Il n’a pas encore pu être publié en raison de la pandémie de coronavirus, dans ce qui promet d’être une grande confrontation entre deux légendes de films d’action.