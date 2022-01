Jackass Stars révèle les cascades qu’ils ne feraient plus jamais catégoriquement

Les vedettes de Âne ont révélé les cascades qu’ils ne referaient catégoriquement plus jamais – Chris Pontius admettant que l’une des siennes s’est avérée être la « pire expérience » de sa vie, tandis que Steve-O a rappelé le temps qu’il a dû subir une greffe de peau. Regardez-les parler de leurs blessures ci-dessous :

L’équipage est habitué à s’attaquer à des cascades douloureuses et embarrassantes, depuis plus de 20 ans maintenant.

Même dans leur dernier film Abruti pour toujours – qui voit Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Wee Man, Danger Ehren et Preston Lacy rejoints par une nouvelle génération de co-stars – nous avons tout, des ours, des taureaux, des serpents et des tarentules aux canons géants et glissez et glissez.

Mais la distribution originale, qui est maintenant dans la fin de la quarantaine et la cinquantaine, dit que certains moments dépassent les autres pour toutes les mauvaises raisons, après avoir récemment parlé à 45secondes.fr des étapes les plus poilues de leur carrière.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une cascade qu’il ne voudrait plus jamais faire, Steve-O a répondu: « Ouais, ça s’appelait Fire Angel. »

Crédit : Instagram/Steve-O

La co-star Johnny Knoxville a déclaré: « Oh mon Dieu, c’était terrible. »

La cascade de 2017 a vu Steve-O, 47 ans, faire des anges de neige avec du kérosène brûlant pour une comédie spéciale, qui l’a conduit à l’hôpital.

Il a ajouté: « Je ne me soucie plus jamais de subir une greffe de peau pour des brûlures au troisième degré. »

Quant à Pontius, 47 ans, c’était une cascade impliquant un gant plein de balles de fourmis pendant le tournage WildBoyz avec Steve-O en 2004.

Il nous a dit : « Ça s’appelle le Gant des fourmis, qui est ce rite de passage que fait cette tribu en Amazonie, quand les garçons atteignent la majorité.

« Ils doivent mettre ce gant qui est plein de ces fourmis balles que c’est la pire piqûre de n’importe quel insecte dans la nature. Et ils le comparent au fait d’être touché par une balle et vous vous faites piquer des centaines de fois, et c’est une douleur horrible pendant 24 heures Et vous ne pouvez rien y faire.

« Et alors oui, je ne referais plus jamais ça. C’était la pire expérience de ma vie. Comme si le diable était entré dans mon bras ou quelque chose comme ça. Je déteste même y penser. Mais vous savez quoi, il y a beaucoup de choses que j’aime à faire une fois mais pas encore.

« J’ai fait quelque chose avec des requins bouledogues récemment, où je les adorais, et ça a failli être mordu, et se faire mordre une fois par un requin bouledogue, c’est comme la fin. Alors oui, genre, je suis content de l’avoir fait. Mais je n’ai pas besoin de le refaire.

Ehren ‘Danger Ehren’ McGhehey a déclaré : « Eh bien, avant de commencer à faire ce film, j’ai dit [director Jeff] Tremaine et Knoxville, j’ai dit : « Je ne veux plus me casser le cou ».

« Je ne peux pas parce que je l’ai déjà cassé deux fois en filmant … et donc à la place, nous nous sommes concentrés sur mes organes génitaux. »

Lacy a également exprimé des souvenirs pas trop affectueux de la fois où un cochon a mangé une pomme sur son derrière.

Il a dit: « Je ne pensais pas que les gens continueraient à dire que j’avais des choses bizarres avec un cochon, mais ils le font … ils continuent de parler. »

Lacy a ajouté: « Ça revient sans cesse, je ne le trouve pas parti et je ne l’ai jamais fait. »

Et le nouveau film n’a pas non plus été sans expériences désagréables pour le casting.

1 crédit

Knoxville a expliqué comment Steve-O « avait de très belles blessures », et il ne s’en est pas mieux sorti après avoir subi une hémorragie cérébrale.

« J’ai fait une cascade avec un taureau – j’avais un poignet cassé, une côte cassée, une commotion cérébrale, une hémorragie cérébrale », a déclaré Knoxville.

« C’était un ours pour se remettre mais je suis complètement rétabli. »

McGhehey a ajouté: « Il y a certaines choses que je regrette d’avoir faites dans ce film qui impliquent mes organes génitaux. Vous n’aurez qu’à regarder pour voir. »