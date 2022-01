Jackass Stars partage les détails du pitch original de l’émission à HBO: « Ils ont été offensés »

Nous avons vu beaucoup de contenu risqué sur la programmation HBO au fil des ans, mais ils n’étaient pas du tout intéressés à diffuser Âne lorsque la série a été présentée pour la première fois au câbleur premium il y a plus de deux décennies. Dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter détaillant l’histoire de la franchise, les stars de Âne ouvert sur la façon dont l’émission de télévision originale est née. Présentant le même humour grossier et les mêmes cascades dangereuses pour lesquelles il est maintenant largement connu, le pitch a d’abord été livré aux dirigeants de HBO qui étaient complètement consternés. Comme l’explique le co-créateur Jeff Tremaine :

« Notre plan était de laisser Spike [Jonze, who had just released his first feature, Being John Malkovich] parler. Il était le seul légitime qui intéressait tout le monde de toute façon. Alors on l’a montré avec ces deux femmes, je ne me souviens même plus de leurs noms. Ils étaient offensés et simplement dégoûtés par ce que nous venions de leur montrer. Et je suis allé, ‘Oh bien, f ** k, mec. Heureusement que je n’ai pas abandonné Grand frère encore.’ Et notre deuxième pitch était à MTV – et c’était exactement le contraire. Nous leur avons montré la bande de grésillement, et ils étaient juste morts de rire. Et ils l’ont voulu tout de suite. »

Johnny Knoxville n’a pas été rebuté par le refus de HBO Âne. A cette époque, il était aligné par Saturday Night Live pour commencer à apparaître sur ce programme, mais il a choisi de s’en tenir à la recherche d’une maison pour Âne. Tout a fonctionné parce qu’après que MTV ait repris l’émission, elle a rencontré un succès instantané, et il était clair pour tout le monde que Âne a été un énorme succès. Voici comment Steve-O le dit.

« En deux semaines, c’était officiellement les cotes d’écoute les plus élevées que MTV ait jamais eues, en dehors des VMA ou quoi que ce soit. Cela a brisé tous leurs records et probablement avec un budget inférieur à celui auquel ils étaient habitués. Et ils diffusaient des rediffusions à 17 heures. C’était fou. »

Abruti pour toujours ramène le gang pour ce qui pourrait être la dernière fois, car il n’y a pas de plans concrets en place pour un cinquième épisode et le casting ne rajeunit pas. Cela dit, Knoxville a récemment annoncé que la franchise pourrait continuer à avancer avec un nouveau casting. Bien qu’il puisse brièvement s’impliquer dans certaines des cascades les moins dangereuses, Knoxville a suggéré qu’il passerait plus de temps derrière la caméra si la série de films se poursuivait.

« Je ne sais pas, on pourrait en faire un autre Âne« , a déclaré Knoxville Supplémentaire. « Nous avons un jeune casting. Nous avons une tonne d’idées auxquelles nous n’avons même pas eu accès. Mais s’il y en avait une autre, je reculerais probablement et m’assiérais à côté de Jeff, plus souvent qu’autrement, derrière la caméra. Mais nous pourrait en faire un autre, ouais. »

Abruti pour toujours étoiles Johnny Knoxville, Steve-O, Wee Man, Chris Pontius, Dave England, Danger Ehren et Preston Lacy. Les nouveaux membres de la distribution participeront, notamment Sean McInerney, Jasper Dolphin, Zach Holmes, Rachel Wolfson, Eric Manaka et Compson « Darkshark » Wilson. Le film sortira le 4 février 2022.





A propos de l’auteur