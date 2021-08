Jackass Star Johnny Knoxville s’est une fois cassé le pénis lors d’une cascade

En tant que co-créateur et star de la tristement célèbre émission de téléréalité Âne, Johnny Knoxville sait une chose ou deux sur les blessures horribles – mais la pire de sa vie était probablement un pénis cassé.

Apparaissant sur le Spectacle Graham Norton en 2010, Knoxville était invité aux côtés de la comédienne Catherine Tate et de feu Joan Rivers lorsqu’il a fait sa révélation en parlant des coups qu’il avait déjà reçus.

Il a déclaré à l’animateur de l’émission de discussion stupéfait: « Je pense que le plus dommageable psychologiquement a été lorsque je me suis cassé le pénis il y a quelques années.

« J’essayais de faire un back flip sur une moto et je ne peux pas conduire de moto.

« Je suis descendu de la rampe. J’ai lâché le vélo, il monte à 20 pieds dans les airs et descend et casse son guidon de mon entrejambe. »

Sans surprise, Knoxville a été transporté d’urgence à l’hôpital pour subir une intervention chirurgicale et, au moment de l’entretien, il a déclaré qu’il devait toujours utiliser un cathéter de « 15 pouces » deux fois par jour.

Le quatrième Âne film Jackass pour toujours sort en octobre après plusieurs retards liés à Covid, et réunit tous les acteurs d’origine à l’exception de Ryan Dunn – décédé en 2011 – et Bam Margera, qui poursuit actuellement Johnny Knoxville, Paramount et MTV après avoir été licencié du plateau .