Jackass is back : Bande-annonce finale du nouveau film avec Johnny Knoxville – en salles à partir de février

La Troupe du Chaos de Âne autour du légendaire Johnny Knoxville est sur le point de commencer un nouveau film. Dans Jackass pour toujours les héros fougueux de la série populaire attendent avec de nouveaux cascades mortelles et absurdes de mettre leur courage à rude épreuve une fois de plus.

Quand Jackass Forever sera-t-il dans les salles? La nouvelle date de début de Jackass pour toujours est pour le 4 février annoncé. Le dernier film de la série devrait en fait commencer l’année dernière, mais la date de sortie a dû être reportée en raison de Corona.

De nouvelles bandes-annonces montrent des cascades spectaculaires

Conformément à la sortie au cinéma à venir, il existe désormais une nouvelle et bande annonce finale du film est apparu, qui a ravi les fans avec des cascades spectaculaires et complètement absurdes – ce qu’il ne faut pas faire à la maison ! L’intérêt des fans de longue date est ininterrompu : la nouvelle bande-annonce arrive déjà plus de 5 millions de vues après seulement quelques heures.

Il y a six mois, un première bande annonce présenté, que nous ne voulons pas vous refuser :

Jackass peut toujours inspirer après 20 ans

Tout a commencé il y a presque exactement 22 ans avec une série télévisée à succès sur la chaîne musicale MTV qui était sans précédent. Après trois saisons, plus de 25 épisodes et quatre films consécutifs avec « Jackass : The Movie », « Jackass : Number Two », « Jackass 3D » et, plus récemment, « Jackass : Bad Grandpa », le chef de la troupe Johnny Knoxville et ses collègues se sont réunis Une place dans le cœur de nombreux fans est assurée depuis des générations.

Dans le nouveau film « Jackass Forever », ce sera une réunion avec Steve-O, Chris Ponce, Les honneurs du danger, Lacy de Preston et Jason « Wee Man » Acuña de la gamme originale. Le casting du film s’étoffe avec de nouveaux membres. Le tout est couronné d’apparitions surprises d’acteurs invités de renom tels que Eric André et mitrailleuse kelly. Réalisé par Jeff Tremaine. Johnny Knoxville reprendra à nouveau la production de Paramount Pictures avec Spike Jonze.