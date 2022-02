Jackass Forever Release pousse PETA à enquêter sur la cruauté envers les animaux

Abruti pour toujours ne peut tout simplement pas sembler échapper à sa controverse. Le film est maintenant à l’affiche dans les salles, et avec la sortie vient le dévoilement de plusieurs cascades impliquant des animaux. Cela a amené PETA à renouveler ses efforts pour ouvrir une enquête criminelle sur les acteurs et l’équipe de Abruti pour toujours pour avoir prétendument violé les lois sur la cruauté envers les animaux.

Selon TMZ, les problèmes de PETA avec Jackass Forever incluent le fait d’avoir une araignée « provoquée » pour mordre la poitrine d’un acteur; une tortue « harcelée et aiguillonnée » pour mordre un acteur à l’aine ; un serpent « harangué et provoqué » à mordre le nez de quelqu’un d’autre ; une tarentule « piégée » dans un tube pour faire une cascade ; un scorpion placé dans la bouche de quelqu’un et frappé jusqu’à ce qu’il pique; et un taureau « délibérément agité » en chargeant Johnny Knoxville, une cascade qui a gravement blessé le Âne Star.

PETA, acronyme de People for the Ethical Treatment of Animals, cite également une cascade particulière dans Abruti pour toujours impliquant les abeilles. Ils affirment que Knoxville et Steve-O ont poussé les abeilles à piquer Steve-O à l’aine, tuant de nombreuses abeilles dans le processus. Tout cela a conduit PETA à envoyer des lettres au procureur de la ville de LA et au procureur du comté de San Luis Obispo, les exhortant à intenter une action en justice contre la production.

« Si Steve-O et Johnny Knoxville veulent faire carrière dans les fantasmes de petits garçons, ils y ont droit, tant qu’ils ne stressent pas, ne blessent pas, ne poussent pas, ne font pas peur ou ne dérangent pas les animaux qui sont utilisés comme des accessoires vivants pour leur idiotie », déclare Lisa Lange, vice-présidente principale de PETA. « PETA rappelle aux procureurs de la ville et du comté que personne est au-dessus des lois et que si le reste du monde veut sauver les abeilles et reconnaît les animaux comme des individus sensibles, ces crétins exploitez-les et abusez-en pour vous amuser. »

En septembre, PETA a également appelé à une enquête criminelle sur Abruti pour toujours après la sortie de la bande-annonce. Les images de la bande-annonce ont révélé un aperçu de certaines des cascades impliquant des animaux, comme le taureau et la tarentule, et PETA a publié une déclaration insistant pour que les autorités examinent le film et prennent les mesures juridiques appropriées. L’organisation a maintenant doublé avec la sortie du film dévoilant plus de séquences impliquant des animaux, et maintenant PETA estime qu’il y a suffisamment de preuves pour justifier des accusations criminelles.

« L’attention de PETA a été attirée sur la production du prochain film Paramount Pictures, tourné dans le comté de Los Angeles, dont la bande-annonce montre Johnny Knoxville accusé par un taureau, Sean McInerney mordu au nez par un serpent et une tarentule piégée dans un tube en plastique entre les têtes d’Ehren McGhehey et de Compston Wilson », a déclaré l’organisation à l’époque. « PETA note que ces activités semblent violer les interdictions de la Californie sur la tauromachie et les expositions similaires, obligeant tout animal à se battre avec un humain et la cruauté envers les animaux – et que d’autres actes de cruauté pourraient bien avoir été commis sur le plateau sans se retrouver dans la bande-annonce. ou le montage final du film. »

Abruti pour toujours joue actuellement dans les théâtres, où il génère des bénéfices élevés et obtient des scores élevés sur Rotten Tomatoes.





