Jackass Forever est le film le mieux noté de Franchise sur les tomates pourries

Si Abruti pour toujours finit par devenir le dernier volet de la série de films, alors cette franchise sort définitivement avec un bang. A ce jour, le film a été certifié frais chez Rotten Tomatoes avec un score de 90% frais au Tomatomètre. Le score d’audience est encore plus élevé avec une note actuelle de 96 %. Bien sûr, ces chiffres fluctueront probablement un peu à mesure que de nouvelles critiques commenceront à affluer, mais le consensus de la plupart de ceux qui ont vu le film jusqu’à présent est que Abruti pour toujours est un succès.

Ces scores font également Abruti pour toujours le film le mieux noté de la série. Sorti en 2002, l’original Âne le film a un score pourri de 49%, bien que son score d’audience soit un peu meilleur à 75% frais. Jackass : numéro deuxsorti en 2006, a un score critique de 64% avec un score d’audience de 80%. âne 3 a atterri à 66 % de fraîcheur avec un score d’audience de 69 %.

« Je vais simplement résumer comme ceci : c’est le plus – et le plus difficile – que j’ai ri dans un film depuis des années », a noté le critique Jeremy Jahns.

« Alors que le groupe est un peu plus érodé après tant d’années de blessures et d’essayer de se surpasser… ils parviennent toujours à avoir cette joie juvénile qui est incroyablement efficace et particulièrement contagieuse », ajoute Rob Dean de Bullz-Eye.com.

Suggérant un film aussi dégoûtant qu’hilarant, le critique Barry Hertz du Globe and Mail a déclaré : « J’en ai regardé une bonne partie en me couvrant les yeux, en serrant les dents, en grimaçant si fort que ma mâchoire s’est cassée, jappant en deux – la terreur simulée, supprimant l’envie de vomir ou de rire de façon maniaque. »

« Cela ne devrait pas être amusant de voir quelqu’un se faire humilier », écrit Stephanie Zacharek de Time. « Pourtant, le groupe central Jackass le rend amusant, non seulement en riant les uns des autres, mais en riant si volontiers d’eux-mêmes. »

Et David Fear de Rolling Stone a dit : « Tu y vas parce qu’ils veulent que tu rigoles — comme, vraiment doublé, les larmes qui coulent sur le visage, le ventre qui ne peut pas respirer — de leur douleur. Et vous très certainement va rire. Probablement beaucoup.

Ce n'est peut-être pas la fin de la franchise Jackass





Johnny Knoxville a déclaré qu’il ne ferait plus subir à son corps des cascades dangereuses comme celles vues dans Abruti pour toujours. Cela ne signifie pas qu’il considère ce quatrième film comme la toute fin de la franchise, même si cela pourrait certainement l’être. Knoxville a mentionné comment ce nouveau film a amené de nouveaux membres de la distribution, ce qui ouvre la porte à la franchise pour continuer avec de nouveaux « Jackasses » au centre des manigances.





« Je ne sais pas, on pourrait en faire un autre Âne« , a déclaré Knoxville Supplémentaire. « Nous avons un jeune casting. Nous avons une tonne d’idées auxquelles nous n’avons même pas eu accès. Mais s’il y en avait une autre, je reculerais probablement et m’assiérais à côté de Jeff, plus souvent qu’autrement, derrière la caméra. Mais nous pourrait en faire un autre, ouais. »

Abruti pour toujours joue maintenant dans les salles de cinéma, où il rapporte déjà beaucoup d’argent au box-office.





