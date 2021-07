Jackass Forever a l’air douloureusement hilarant dans la première bande-annonce

Ce matin apporte notre première bande-annonce officielle pour Jackass pour toujours, montrant que les casse-cou / farceurs vieillissants n’ont pas raté une miette.

Je ne peux pas m’asseoir ici et prétendre que j’ai toujours été fan de Âne, mais comme il est sorti juste au moment où j’entrais au lycée, c’était définitivement quelque chose qui a été beaucoup regardé avec mes amis. Cela dit, en regardant la bande-annonce de Jackass pour toujours m’a certainement fait remonter le temps et m’a fait rire :

Bien que je n’aie pas la même histoire de formation avec la série que les autres, on ne peut nier à quel point Jackass Forever a l’air amusant. Juste maladroit, décalé, et quelque chose que je sais me divertira.

Célébrant la joie d’être de retour avec vos meilleurs amis et un tir parfaitement exécuté au dingdong, l’équipe de jackass d’origine revient pour une autre série de démonstrations de comédie hilarantes, follement absurdes et souvent dangereuses avec un peu d’aide de nouveaux acteurs passionnants.

Jackass pour toujours sort en salles le 22 octobre 2021.